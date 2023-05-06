（圖／政大地政系提供）

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國立政治大學地政學系在臺復系一甲子，今（6）日中午假圓山飯店集聚地政界逾七百位系友與貴賓同賀「政大地政六十週年系慶」。國立政治大學李蔡彥校長、政治大學校友總會理事長鄭丁旺校長及政治大學世界校友總會長張京育校長，三位政大校長在致詞時不約而同地肯定了政大地政系逾六千系友們六十年來對台灣地政界的貢獻，也分別強調了地政系對於國家與社會的重要性。

地政系孫振義主任則是在致開幕詞時特別感謝六十年來地政系系友們在公、私部門的付出與卓越表現，方能奠定了政大地政的社會威望與影響力！中國地政研究所吳容明所長在致詞時談到今日非常績優的政大地政系係奠基於蕭錚老師民國21年創辦的地政研究班與地政學院。政大社會科學學院楊婉瑩院長則是在致詞時提到「地政是財政之母」，所以曾經六都的財政局長都是政大地政系的系友，目前的財政部莊翠雲部長就是地政系友。國立臺北大學不動產城鄉系趙淑德考試院顧問在致詞時特別強調臺北大學（前中興法商學院）地政系（今為不動產城鄉系）與政大地政系多年來共同培育許多地政人才，未來「地政人」更要共同努力！政大地政系系友會卓輝華理事長致詞時更強調幾個感謝，首先感謝「天」讓系友們注定要念地政系，感謝「地」讓系友們念的土地專業畢生受用無窮，也感謝內政部花敬群政務次長讓「平均地權」土地政策變得家喻戶曉，最後感謝「系友們」的參與才能讓今日的盛會如此熱鬧。

除了致詞的貴賓外，今天出席活動的各界來賓眾星雲集，包括國立臺北大學李承嘉校長、中國文化大學環境設計學院楊松齡院長、國立政治大學蔡維奇副校長、國立政治大學林啟屏教務長、監察院施錦芳委員、內政部花敬群次長、內政部吳堂安次長、前內政部地政司王靚秀司長、前內政部地政司張元旭司長、吳萬順司長、蕭輔導司長、內政部地政司王成機司長、內政部總務司施明賜司長、新北市地政局汪禮國局長、澎湖縣政府建設處賴碧瑩處長、臺中市政府地政局吳存金局長、新北市政府城鄉局黃國峰局長、台南市地政局陳淑美局長、新竹縣政府陳季媛秘書長、新竹市政府張治祥秘書長、臺北市政府財政局游適銘局長、新竹市地政處何憲棋處長、消費者基金會吳榮達董事長、土地改革紀念館蕭經董事長、中國地政研究所蕭勝董事長、中國地政研究所吳容明所長、永慶房屋孫慶餘董事長、圓山飯店林育生董事長、中華民國地籍測量學會洪本善理事長、中華民國都市計劃學會白仁德理事長…等，含括了地政領域產、官、學界超重量級的人物。

整場系慶活動中，特別安排所有系友一同唱校歌、回顧歷屆系主任所長、介紹地政系退休教授、專任與兼任教師，並且由資深教授林元興老師代表致詞、邀請每十年一個世代的學長代表致詞。最後，午宴活動在全體歡唱生日快樂歌聲中，由李蔡彥校長與林元興教授一同執刀切下了三層生日蛋糕，並且在彼此寒暄敘舊、高歌歡唱中為活動劃下完美句點。