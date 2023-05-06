台中一名女子前年4月接到自稱電信公司人員稱，她被冒用辦行動電話門號，涉及販毒集團洗錢，之後又有警官、檢察官陸續打給她，她信以為真後就帶著價值2千萬的金飾、鑽戒、裸鑽等，親手交給自稱檢方人員的詐騙人員，法官依詐欺取財罪將3人判刑1年多不等，需返還女子2千萬。

判決書指出，男子與李姓少年在微信暱稱「金牌廚師」、「頑皮豹」、「安那共」等成年男子，於民國110年4月12日上午10時許，假冒電信公司人員、「李清志警官」、「張介欽主任檢察官」致電聯繫女子稱，她遭冒辦行動電話門號，涉及販毒集團洗錢，須交付財產查扣。

男子之後在LINE暱稱「勤務中心」傳送「法院公證帳戶申請書」、「臺北地檢署公證部門」等偽造圖片，女子因此攜帶金飾2300錢、白金首飾10錢、鑽戒、裸鑽等物品交給佯稱檢方人員的李姓少年，女子被騙取金飾財物價值新2000萬元，提告要求賠償，

台中地方法院審理後，依成年人與少年犯三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪，分別判1年8月、1年7月、1年6月，沒收犯罪所得3萬4千元。民事部分，台中地方法院判男子需應給付女方2000萬。