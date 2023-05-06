中國大陸外交部網站消息，中國大陸國務委員兼外長秦剛6日在伊斯蘭馬巴德與巴基斯坦外長比拉瓦爾舉行第四次中巴外長戰略對話後共同會見記者。中巴雙方一致同意全面恢復兩國各層級溝通和機制性磋商。

秦剛表示，中方和巴基斯坦是全天候戰略合作夥伴，致力於構建新時代更加緊密的中巴命運共同體。中巴「鐵桿」友誼是歷史鑄就的寶貴財富，是兩國人民的普遍共識。中方感謝巴方在涉及中方核心利益和重大關切問題上給予的政治支持，將一如既往堅定支持巴維護主權、領土完整和國家尊嚴，支持巴探索符合本國國情的發展道路，支持巴團結穩定、繁榮富強，在國際和地區事務中發揮應有作用。

秦剛說：「我和比拉瓦爾外長一致同意，在後疫情時代全面恢復兩國各層級溝通和機制性磋商，落實好兩國領導人達成的重要共識，為兩國全方位合作加油、提速。」

雙方一致同意，加快推動中巴經濟走廊重大專案，規畫和實施好產業合作，積極拓展農業、科技、新能源等新領域，助力巴實現更高品質、更可持續發展。

雙方一致同意，要追捕和嚴懲涉華恐襲案兇手，進一步深化安全反恐合作，加強地區反恐事務協作。

雙方一致同意，密切人文交流，增進兩國人民心靈相通。

雙方一致同意，推動全球發展倡議等在巴率先落地，加強多邊協調配合，反對冷戰思維、零和博弈和陣營對抗，呼籲對話協商解決分歧，共同維護國際公平正義，促進世界和平與發展事業，攜手構建人類命運共同體。