一年一度的母親節將至，為感恩三重區模範母親教養子女的辛勞，宣揚母愛的偉大，三重區公所於今(6)日在三重綜合體育館舉辦「112年度模範母親表揚大會」，由三重區長王坤南親自出席頒奬表揚區內71位模範母親，其中最高齡模範母親為90歲熊尤碧霞女士、最年輕模範母親為50歲林桂珍女士。

許品女士今年73歲，她20歲隻身從雲林鄉下到台北打拚婚後育有三個孩子，後因故與夫離異獨自扶養3名孩子，如今都各自成家立業、工作穩定，而自己也在朋友的帶領接觸到慈善團體「一竹慈善會」，一路從志工、幹部到連任2屆理事長，更榮獲新北市政府肯定頒發人民團體領航金獎，深受肯定，實為表率。

葉余月惜女士今年71歲，從小家裡務農，家中有8位兄弟姐妹，因經濟條件不允許故只有小學畢業，婚後育有3名子女，但先生在54歲時因心肌梗塞過世，葉余月惜只能咬著牙把三個孩子拉拔長大，現在大女兒是精算師、二女兒是英文老師、小兒子是房仲經理人，在各自工作領域都很有成就，孩子長大後與一群朋友成立了「一竹慈善會」，從志工到二屆的理事長，卸任後繼續參與「新北市圓融行善團」，從事志工32年有餘，仍在學習以更寬廣的心看待人事物，期許把愛傳遞到每個地方。

熊尤碧霞女士今年90歲，排行家中老大，幼時生活不易，母親早早離世，只得身兼母職照顧弟妹，並打工貼補家計，婚後育有2子，夫妻兩人非常重視教育，相信「教育」是能翻轉一切的根本，如今大兒子投身於補教業，自創升學補習班，常常主動協助低收入戶子女能得到學校以外的教育資源；小兒子也自創公司，從事複合材料的研發，與中央科學研究院有合作往來。

王坤南說，每位模範母親都是用盡一生的愛默默地奉獻己身力量，重視家庭和諧並以孝傳家含莘茹苦地扶養子女成為國家棟樑，區公所特別公開表揚並表達最高敬意。

他強調，表揚模範母親並非以家世優渥與否作為標準，而是盡心盡力照顧家人、栽培子女並關懷社區、回饋社會才能稱為模範母親，請為這些偉大的母親們給予肯定與掌聲，並同時接受子女們的祝福與感恩。