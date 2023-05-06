48歲女星唐玲罹患胃癌，先後經歷8次化療跟切胃手術，原本恢復狀況良好，後來卻發現癌症轉移至卵巢，只好摘除卵巢跟子宮保命，日前她出席醫療記者會受訪，提及基於宗教信仰，7年來沒有性行為，還開玩笑說：「感情長蜘蛛網了」，沒想到一名50歲男子看到新聞後，竟跟她私訊約砲，讓唐玲非常憤怒，直接公開對話內容，怒罵對方：「神經病幹嘛找我？」

唐玲今(6日)曬出與網友的對話，可見對方劈頭就問：「妳有白帶(陰道分泌物)嗎？」、「下面有味道我不要喔」等露骨言論，唐玲第一時間便明確拒絕：「那你約錯人囉」，沒想到對方仍沒放棄，還自我介紹是50歲的男性，讓唐玲氣炸回應：「神經病幹嘛找我，覺得我人很好嗎？還是亂槍打鳥？誰笨誰上鉤？」更表示：「感情長蜘蛛網，但也不用濫交約砲，媒體新聞標題沒看清楚，就來性騷擾。」

隨後唐玲警告對方：「網路上性騷擾，小心被告」，並進行機會教育：「想要跟女人相處，就要付出真情真心。不過男子顯然沒聽進去，自顧自地說道：「我講話比較直接，說話不合就是沒緣分了，或許有些人會包裝言詞騙感情」，並質疑唐玲堅持得有男女感情基礎的想法，唐玲則以「你要純打砲，做夢吧」，來結束這段荒謬對話。

隨後她在貼文中吐露心聲，表示真實呈現抗癌重生的自己，絕大多數人均支持，卻遇到這種人，直呼：「氣死寶寶了」，不過她冷靜過後，迅速調整好心態，決定不去理會外界帶來的傷害，「我不會再因為這些閒言閒語，感到自責羞愧與罪惡感，而去封閉傷害自己了。」一字一句充滿正能量。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。