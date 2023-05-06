英國國王查爾斯三世於6日舉行加冕典禮。典禮進行時，有一個神秘的黑影穿著長袍，頭戴兜帽手拿細長物，在西敏寺門口搖搖晃晃，看起來像是「死神」的模樣。這一幕被攝影機拍下，並在網上引起了網友的熱烈討論。

Anyone else just notice the Grim Reaper at Westminster Abbey? 👀#Coronation pic.twitter.com/77s4XIY17i — Joe (@realjoegreeeen) May 6, 2023

查爾斯三世（King Charles III）稍早在一個特別委託的屏幕後進行「膏立」，這將比他的前任在最神聖的儀式中更具隱私性。君主加冕是最古老、深具宗教意義且充滿盛大氛圍的儀式之，不過民眾驚訝發現大門口一個人影晃蕩過去，這個神秘的黑影出現的時間非常短暫，僅僅幾秒鐘就消失不見了。許多網友紛紛猜測這個神秘人物的身份，有人認為可能是該國的某位神秘人物，也有人猜測這是一個惡作劇。

該影片由推特用戶@realjoegreeeen上傳，有網友表示：「那其實是卡蜜拉」也有人逗趣表示，「大法師3」、「黛安娜顯靈」

儘管有關畫面引起了熱烈的討論，英國王室尚未對此事發表任何官方聲明。不過，這個事件已經引起了媒體的廣泛關注，並成為了現在網絡上的熱門話題。