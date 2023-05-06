去年中職全壘打王、味全龍吉力吉撈・鞏冠今年開季同樣慢熱，直到第23場、96打席才敲出本季首轟，他在6局上從樂天桃猿黃子鵬手中敲出逆轉3分炮，助隊以8比5勝出。

鞏冠去年轟出14發全壘打與林立並列，但因打數較少奪下全壘打王，去年他直到第20場、81打席才開轟，今年同樣慢熱，反觀隊友劉基鴻今年「炮聲隆隆」，今天又揮出2分炮，本季累積6轟暫居全壘打王。

今年遲遲未開轟，不過鞏冠並不心急，「自己太期待開季後能有什麼表現，反而綁手綁腳，近期逐漸放開來打，收到不錯的效果。」他也提到，在花蓮時擊球感覺就慢慢回來，所以並不擔心，「盡情揮棒，沒有想太多，找回當初積極攻擊的自己。」

劉基鴻敲出本季第6轟，再次「超車」林安可、蘇智傑獨居全壘打王，19分打點則追上蘇智傑，看到學弟今年火力大爆發，鞏冠也不吝嗇給予讚美，「這是他應得的，他是很認真的選手，有這樣表現不意外。」

鞏冠也看好這樣的良性競爭，「就像今天能贏球也是隊友互相幫助，希望他今年能打個30轟，只要能為球隊貢獻就好，個人成績先擺一邊。」