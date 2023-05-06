明（7）日將有一波鋒面抵達台灣，各地天氣變得不太穩定，不過有專家指出，在這波鋒面抵台前，「閃電列車已經提前來了」，今夜鋒面雷雨帶將為中部以北帶來降雨，特別是中部地區，可能出現較強勁的雨勢。

臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》今日晚間發文指出，雖然鋒面暫時還沒抵達台灣，「但鋒前的閃電列車已經提前來了」，今晚到明日清晨，中北部開始出現雨勢，甚至有局部雷雨的機會，尤其是住在中部地區的民眾，要提防較大雨勢。

另外，《台灣颱風論壇｜天氣特急》粉專也指出，鋒面雷雨帶已經接觸台灣陸地，今天深夜中部以北陸續雷雨，明日清晨起，南部地區也會開始下雨，直呼，「來了！抵達家門口！」對此，有不少網友回報各地區的降雨情況，「桃園市楊梅區下雨」、「內湖已經在下了」、「林口下雨了」、「基隆仁愛區下大雨了」、「文山區突然暴雨」、「新北中和一陣後停止」、「嘉義布袋一滴也沒有」、「台中烏日區還沒，好悶熱」。

而根據氣象局資料，明日鋒面通過，各地降雨機率提高，預估白天各地降雨最為猛烈，中部以北及東北部有局部大雨，尤其對流雲系發展旺盛時，恐出現雷擊，不過到了明日晚間，鋒面移動到台灣南方海面，雨勢也會隨之趨緩。