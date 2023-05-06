三芝區公所今(6)日在三芝國中活動中心，舉辦「新北市三芝區112年模範母親表揚典禮」，表揚14位區級模範母親，獲獎的每一位模範母親都展現出生命的韌性，豐富的人生歷練與生命故事令人敬佩，其中周素珍與高美秀女士更獲得市級模範母親的殊榮。

為表彰每位模範母親對家庭無私的付出與貢獻，今年三芝區模範母親表揚活動，特別邀請專業新娘秘書來為獲頒獎項的模範母親畫開運彩妝，希望媽媽們甩開疲憊與操勞，在這特別的日子重拾自信與美麗，散發亮麗的光彩，也讓媽媽們能美美的與家人分享獲獎的喜悅，並留下與家人的珍貴合影，共度愉快的時光。

三芝區公所表示，最年長模範母親為高齡87歲的鄭英女士，她含辛茹苦勞拉拔子女長大，用堅強的身教作為子女的楷模，敦厚慈愛、勤奮踏實、吃苦耐勞，如今兒女皆成家立業，在社會獨當一面。

而最年輕的模範母親程玉囷女士，自幼協助父母務農、打理家務，婚後相夫教子，對家庭無私奉獻，對子女用心栽培。閒暇之餘，積極自我充實，對美容、調酒、會計、花藝等領域多有鑽研，對社會公益不遺餘力，不僅時常捐助慈善機構，也擔任多年的法鼓山志工。

三芝區長賴小萍表示，感謝每位母親對家庭的付出，以堅強的意志與無比的韌性默默守護家庭，毫無怨言，不僅是家庭溫暖、強大、穩定的力量，更是子女幸福的泉源；社會也因為母親化小愛為大愛，投身公益、造福鄰里而更加進步和諧。母親的承載和韌性可說為家庭、社會、國家撐起了一片天空。