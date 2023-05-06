P2P網路借貸媒合平台「im.B」驚爆詐騙，總金額高達 25 億元，據傳全台超過萬人受害。民進黨立委高嘉瑜日前針對借貸平台詐騙爭議，質詢金管會、數發部等相關部會，但兩部會之間卻互相推卸責任，讓她當場砲轟，就是因為主管機關消極不屑的態度，才會讓違法平台越來越囂張。

高嘉瑜在質詢時，指出網路借貸媒合平台是「三不管」，沒有主管機關負責，並一一點名金管會及數發部，金管會就回一句「借貸平台非金融業，不關他們的事」；數發部則回應「由於行為是借貸，實體借貸是誰主管，虛擬借貸也應由它主管」，不願研議平台自律規範。法務部對此則認為，檢調是針對不法犯罪行為的偵辦；經濟部表示，公司法管理公司登記，但不是目的事業的主管。

高嘉瑜也當場痛批，「民眾現在都看到了，主管機關互踢皮球，各部會都沒有人要管，是要百姓自己負責嗎」。

高嘉瑜在質詢時，列出美國、英國、日本、韓國等國外政府機關處理P2P借貸平台納管的方法，並指出這些資料早在 2018 年央行就在各國借貸平台監理方式報告提出過。她也表示，借貸平台多是由各國金管會管轄，但我國金管會並未借鏡此份報告著手提出相關管理辦法。

金管會則稱，我國組織法並沒有其它國家的監理資源。高嘉瑜直言，有需要就可以申請預算，現在問題不是資源不夠，而是金管會不做，這種擺爛的態度真的讓民眾無法接受。

高嘉瑜痛批，網路借貸非常發達，但就是因為主管機關這種擺爛的態度讓他們覺得沒有人管，可以為所欲為；她也質問金管會，「你事前不管、事後又追不回來，那你叫民眾怎麼樣」，痛批就是因為主管機管消極、不屑的態度，才會讓違法平台越來越囂張。

金管會主委在備詢台上大放厥詞稱，「投資一定有風險，民眾要自己注意」，讓高嘉瑜也不禁反問，「被詐騙也是主委所謂的投資風險嗎？」