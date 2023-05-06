江西暴雨已致29.3萬人受災，直接經濟損失2.3億元人民幣。（大陸央廣網）

江西暴雨已致29.3萬人受災，直接經濟損失2.3億元人民幣。（大陸央廣網）

大陸央廣網6日報導，從江西省應急管理廳獲悉，5月5日－6日17時統計，此輪暴雨災害過程已造成撫州市、吉安市、宜春市、新餘市、萍鄉市、上饒市6個設區市29個縣（市、區，含功能區）29.3萬人受災，緊急轉移安置1萬人，需緊急生活救助1026人，農作物受災面積37.1千公頃（55.6萬畝）、絕收375公頃（5625畝），一般損壞房屋52戶84間，直接經濟損失2.3億元（人民幣，下同）。目前具體災情還在進一步統計核查中。

大陸應急管理部6日消息，5月3日以來，江西中部出現強降雨過程，宜春、撫州、吉安等市遭遇特大暴雨。5月6日7時許，宜春豐城清豐山溪的清豐堤發生決口險情。根據當前防汛形勢和《國家防汛抗旱應急預案》，國家防總於6日15時啟動防汛四級應急回應，派出工作組、專家組趕赴現場指導搶險救援。

大陸國家防總副總指揮、應急管理部部長王祥喜第一時間要求江西省及時轉移受威脅群眾，切實採取措施避免險情擴大，確保人員安全和重要基礎設施安全。

接報清豐堤決口險情後，當地防汛抗旱指揮部迅速組織應急、公安、消防及鄉鎮救援隊伍1000餘人開展搶險救援。豐城消防救援大隊調派7車、2艇共54名消防救援人員到場處置。宜春消防救援支隊調集周邊12車、16艇、69人趕赴增援，積極參與決口封堵和群眾轉移工作，配合做好重要基礎設施防護。