52歲大美人洪欣5月1日突發文宣布和小10歲丈夫張丹峰離婚，因為男方過去多次傳出偷吃經紀人畢瀅，因此兩人也被網友群起撻伐，讓她急忙發聲澄清，今（6日）網上瘋傳洪欣近照，並表示是她離婚後首露面。

洪欣友人今在社群PO出和好友們歡聚的照片，其中洪欣帶著兒子張鎬濂一起出席，對著鏡頭露出微笑的她，看上去狀態非常好，照片也被轉發到微博，不少人都認為這是她宣佈「離婚」後首露面，看上去狀態更好了，絲毫沒受風波影響，感覺更開心了。

但其實這名友人上個月就曾曬出聚會照，只是當時沒PO出和洪欣的合照，推測聚會應該是離婚前發生的，但可以看到洪欣並沒有因為要離婚就影響心情，也讓人放心不少。

其實，張丹峰2019年爆出和經紀人畢瀅有一腿，兩人拍到在房間內共度7小時，但當時張丹峰立即澄清被辭退經紀人，而洪欣也選擇原諒，本以為事件告一段落，未料去年又爆出畢瀅仍私下幫張丹峰接工作，到外地演出時兩人還睡同一間房，雖然張丹峰表示兩人僅是合作關係，但他和洪欣的婚姻也屢傳出亮紅燈。

而洪欣5月1日突宣佈：「我和張丹峰不再是夫妻關係。」男方隨後也發文：「對，不過了！」讓畢瀅被網友罵翻，對此，她在微博發文「兩位老師，吵架歸吵架別拿離婚開玩笑，這麼發展我真是說不清了」，還流出疑似她和友人的對話，「沒離婚，早上我還給她打了電話，說是吵架了，給他們點時間吧」，讓外界霧裡看花。