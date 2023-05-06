魔術師劉謙昔日人氣高到在台灣綜藝節目當固定嘉賓，或是魔術競技單元評審，他的口頭禪「接下來，就是見證奇蹟的時刻」，更變成流行用語，但之後他去大陸發展，曾5度登上春晚，卻因陷入穿幫爭議消失螢光幕前多年。劉謙前段時間被發現偶爾上地方電視台節目，最近則被網友找到他在影音平台開頻道，46歲的他變身「教魔術的老師」，所有影片總播放量已破億，相當驚人。

劉謙把事業重心轉往大陸後，但他在2019年春晚表演後陷入穿幫爭議，也突然消失螢光幕前，讓不少台灣網友好奇他去哪裡了；近日有網友發現劉謙2020年時在影音平台bilibili開設頻道，影片題材大多是教大家變魔術，他會先表演魔術再一步步解析。

劉謙在影音平台bilibili開設頻道，不時上傳教學魔術影片，從魔術師轉換成教魔術的老師。（圖／摘自劉謙bilibili頻道）

過去劉謙曾被拍到淡出幕前後，整個人變得憔悴老態，但從他的頻道最新發布的影片中，看出46歲的他容光煥發，甚至比當年在台灣各大綜藝節目時期還要年輕有活力；而劉謙影片底下都有許多留言，希望他多多上電視，也有人靠著魔術教學影片學以致用，在學校才藝表演帥暈全場。

原來劉謙在2019年的《央視春晚》上表演「魔壺」魔術，但被現場不少觀眾親眼抓包質疑他穿幫了，還在網路上瘋傳造成熱議，甚至批評他「我們知道魔術是假的，但最基本的就是不要讓觀眾發現破綻，這次那麼明顯的穿幫，當我們白癡嗎？」；但劉謙事後強調自己魔術沒有失誤，但他也就此淡出螢光幕前。