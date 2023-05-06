一年一度的母親節將至，不少家庭都會提前歡慶，有女網友透露，她今（6）日突然收到訊息通知，明日有預訂活蝦餐廳的8人座位，但她根本從來沒有訂位過，於是她上網發文喊話當事人盡速更正電話號碼再重新訂位，「我這邊先幫您取消了」，結果這舉動讓兩派網友吵翻，還有人大嘆，「母親節大餐慘了」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文表示，日前她突然收到台中某間活蝦餐廳的訂位訊息，發現原來是「張小姐」訂了7日8人用餐的座位，不過卻填錯電話號碼，因此她特地透過社團喊話，希望能找到張小姐本人，盡速更改號碼並重新訂位，「我這邊先幫您取消了，謝謝」，還附上一個笑臉的符號。

這則貼文曝光後，引起兩派網友論戰，有人力挺原PO，「取消是正確的！我沒有義務跟責任去承擔店家跟訂位者某一方的疏失」、「直接取消是自我保護的常識，這幾年詐騙太多，手法也常更新」、「上次有一個張小姐也是用我的號碼訂，不過是訂海底撈」。

不過有另一派人認為，未必是訂位者留錯電話號碼，可能是店員失誤，輸入了不正確的資料，「不用擅自幫別人取消吧！搞不好人家是母親節聚餐」、「我會聯繫店家，請店家處理」、「慘了，母親節大餐泡湯了」、「有時候不是電話留錯，而是店員輸入錯誤」。