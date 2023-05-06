2023年5月6日是英王查爾斯的「大日子」，他在這天與王后卡蜜拉於倫敦正式加冕。然而威爾斯王儲夫婦威廉與凱特的三個孩子喬治、夏綠蒂與路易，依然是攝影鏡頭頻頻捕捉的閃亮焦點。喬治王子擔任祖父查爾斯三世加冕的榮譽騎士，夏綠蒂與路易與父母坐在觀禮席第一排，一舉一動都很吸睛。

9-year-old Prince George, second in line to the throne, is one of King Charles III four page boys for his #Coronation, helping to carry his robes. https://t.co/TMnoX0hFhV pic.twitter.com/2A9k18B6AE — Good Morning America (@GMA) May 6, 2023

The Prince and Princess of Wales ride in the Coronation Procession with their children Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis.https://t.co/lmpPnkGx8B pic.twitter.com/TgjQNAnhVT — STV News (@STVNews) May 6, 2023

威爾斯親王威廉王子、王妃凱特，週六帶著3個孩子同乘一輛馬車前往加冕典禮地點西敏寺。馬車抵達西敏寺時，5歲的路易王子還朝著車窗外的人群揮手。

9歲的喬治王子是英王加冕典禮四名「榮譽騎士」（Page of Honor）之一，站在祖父左後方協助提握王袍長襬，表情專注。

英國王儲威爾斯親王的長子喬治，6日擔任祖父查爾斯三世加冕典禮的「榮譽騎士」，他在西敏寺等候祖父抵達時微微吐舌。（路透）

不過，喬治王子與其他3名榮譽騎士在等候祖父抵達之前，媒體捕捉到他微微吐舌的表情，似乎還是有些緊張。另三名騎士有一人12歲、兩人13歲，他們與喬治王子一樣均出身英格蘭的貴族家庭。

路易王子與姊姊夏綠蒂公主在西敏寺西大門等候進場，路易王子好奇回頭看看，順便打個呵欠。（路透）

路易小王子在西敏寺觀禮過程，抬起頭打了個呵欠。（路透）

祖父加冕典禮禮成，路易王子隨雙親兄姊搭乘馬車返回白金漢宮，他望著窗外人群時又打起呵欠。（路透社）

5歲的路易小王子則由8歲的姊姊夏綠蒂公主牽著在身邊，跟在雙親之後步入西敏寺。等待入場之前，路易忍不住打了呵欠。進入西敏寺後，保姆立刻暫時帶開路易，過了一會兒又回到觀禮席，在夏綠蒂公主身邊落座，與在場賓客一起唱國歌《天佑吾王》（God Save The King）。

不過，路易年紀畢竟還小，在西敏寺觀禮過程、搭乘馬車的時候，他都忍不住打了呵欠。

夏綠蒂公主牽著弟弟路易王子，隨著雙親等候進入西敏寺參加祖父查爾斯三世加冕典禮。（路透）

夏綠蒂牽著弟弟路易的手，穩步進入西敏寺。（路透）

查爾斯三世加冕儀式禮成，夏綠蒂牽著弟弟路易的手，跟著雙親後方準備走出西敏寺。（路透）

8歲的夏綠蒂全程盡責照顧弟弟，只要弟弟在她身邊，不時會盯著弟弟的舉止，或者握著他的小手移動。

夏綠蒂與母親凱特王妃配戴款式相似的頭飾，身穿款式簡單大方的白色訂製服裙裝與斗篷，氣質沉穩。