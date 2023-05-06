2023年5月6日是英王查爾斯的「大日子」，他在這天與王后卡蜜拉於倫敦正式加冕。然而威爾斯王儲夫婦威廉與凱特的三個孩子喬治、夏綠蒂與路易，依然是攝影鏡頭頻頻捕捉的閃亮焦點。喬治王子擔任祖父查爾斯三世加冕的榮譽騎士，夏綠蒂與路易與父母坐在觀禮席第一排，一舉一動都很吸睛。
威爾斯親王威廉王子、王妃凱特，週六帶著3個孩子同乘一輛馬車前往加冕典禮地點西敏寺。馬車抵達西敏寺時，5歲的路易王子還朝著車窗外的人群揮手。
9歲的喬治王子是英王加冕典禮四名「榮譽騎士」（Page of Honor）之一，站在祖父左後方協助提握王袍長襬，表情專注。
不過，喬治王子與其他3名榮譽騎士在等候祖父抵達之前，媒體捕捉到他微微吐舌的表情，似乎還是有些緊張。另三名騎士有一人12歲、兩人13歲，他們與喬治王子一樣均出身英格蘭的貴族家庭。
5歲的路易小王子則由8歲的姊姊夏綠蒂公主牽著在身邊，跟在雙親之後步入西敏寺。等待入場之前，路易忍不住打了呵欠。進入西敏寺後，保姆立刻暫時帶開路易，過了一會兒又回到觀禮席，在夏綠蒂公主身邊落座，與在場賓客一起唱國歌《天佑吾王》（God Save The King）。
不過，路易年紀畢竟還小，在西敏寺觀禮過程、搭乘馬車的時候，他都忍不住打了呵欠。
8歲的夏綠蒂全程盡責照顧弟弟，只要弟弟在她身邊，不時會盯著弟弟的舉止，或者握著他的小手移動。
夏綠蒂與母親凱特王妃配戴款式相似的頭飾，身穿款式簡單大方的白色訂製服裙裝與斗篷，氣質沉穩。
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