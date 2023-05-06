2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭，造成烏克蘭數萬人傷亡和數百萬難民逃離家園，但烏克蘭沒有因此投降，反而更加團結守護家園、英勇奮戰不放棄。英國知名冒險家及逃生專家貝爾吉羅斯Bear Grylls應烏克蘭總統澤倫斯基Zelenskyy之邀到基輔一敘，儘管旅程隨時身處在飛彈襲擊的風險中，貝爾還是欣然赴約，驅車橫越歐洲950公里終於見到烏克蘭最堅毅、善於鼓舞人心的領導者澤倫斯基！兩人漫步街頭對談，從總統的兒時聊起，再聊到戰爭的殘酷、爭取和平的代價與令他永不放棄的信念。

貝爾還會見了幾位歷經戰爭倖存下來的烏克蘭人，傾聽他們在戰火蹂躪下的悲傷故事和強大求生意志，並對他們表達崇深的敬意與祝福。烏克蘭人的勇敢值得學習，烏克蘭的遭遇更值得借鏡，敬請鎖定Discovery頻道《前進烏克蘭戰區：貝爾會澤倫斯基War Zone： Bear Grylls Meets President Zelenskyy》。

俄羅斯入侵烏克蘭以來戰火始終沒有停止跡象，生存專家貝爾應澤倫斯基總統之邀冒險進入烏克蘭，對於貝爾和他的團隊來說，這是一次與眾不同的旅程，由於烏克蘭仍不斷受到導彈襲擊和極端寒冷天氣的威脅，他們必須冒著巨大的風險踏上前往首都會見總統澤倫斯基的危險旅程。

前往首都基輔之路滿目瘡痍，屋頂全被炸燬的公寓大樓、馬路上燒到焦黑的坦克，觸目所及讓貝爾感到不可思議與悲痛，通過層層安檢之後他終於見到一心想會的傳奇領袖-澤倫斯基。

貝爾用一片巧克力替烏克蘭總統澤倫斯基打氣。（Discovery提供）

兩人在荷槍實彈維安人員重重戒護下散步基輔街頭並開啟對談，時值嚴冬，烏克蘭人民卻面對沒電、沒水的生活窘境。澤倫斯基說：「冬季是這場戰爭的第二階段。」而團聚在一起相互扶持，正是凜冬求生的唯一法則，散步途中，澤倫斯基帶貝爾參觀烏克蘭在公共區域設置的「無敵暖站」，那裡非常溫暖，每個人都能進來給自己的手機充飽電並喝杯咖啡！當貝爾問澤倫斯基：「你覺得有可能會恢復和平嗎？」回答是肯定的，「我認為和平不會憑空來到 ，你必須積極爭取和平 、必須為勝利而戰 。當侵略者覺得自己孤立無援，和平就會到來。」貝爾拿出懷中的巧克力糖送給澤倫斯基，替總統先生預習勝利的甜美。

趁親赴戰區拜見澤倫斯基的機會，貝爾也在旅途中安排會見一些正在歷經這場戰事的烏克蘭民眾，記者愛莉娜的父親在戰事開始之初便自願加入烏克蘭武裝部隊，一場爆炸卻讓56歲的他永遠失去當外公的機會。同樣從平民一夕變成軍人的亞力山大最近才與妻小重聚，他的太太帶著一對兒女從義大利返回烏克蘭，即使重建之路迢遙，他們還是選擇回到自己的家園。貝爾送給亞力山大的稚子一個象徵永不放棄的童軍徽章，亞力山大則以佩瑞莫哈 （勝利茶）當回禮，並叮嚀他：「你可以在烏克蘭勝利後泡來喝。」

深入戰區，求生專家貝爾因澤倫斯基總統和烏克蘭人民強大的國家認同感與求生意志而動容，完整紀錄請鎖定Discovery頻道《前進烏克蘭戰區：貝爾會澤倫斯基War Zone： Bear Grylls Meets President Zelenskyy》，5月14日星期日晚間9點首播、5月17日星期三晚間10點重播。也同步於HBO GO上線。