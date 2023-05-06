展現車技還是鐵頭功神技？一名越野自行車玩家日前在台南街頭騎車，在一處騎樓準備展現「豚跳」技巧時，將車身大力抬起瞬間，頭竟直接往上方招牌撞，整個人隨即向後倒地，影片曝光網友酸說「年輕真好，倒頭就睡」、「鐵頭功系列」、「太小看台灣騎樓的難度了！」

臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」有網友分享影片，一名一名男子騎著極限運動用的越野自行車在台南市中西區中正路上的「騎樓」炫技，沒想到疑似每個店家的騎樓地板高度不同，男子騎到一處短短的上坡時，打算奮力將自行車抬起懸空，展現極限運動技巧，但下秒卻GG了。

越野自行車玩家日前在台南街頭騎車，在一處騎樓準備展現「豚跳」技巧時，將車身大力抬起瞬間，頭竟直接往上方招牌撞，整個人向後倒地。（翻攝自臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」）

影片中該男子不打算平穩地騎過斜坡，而是奮力將自行車抬起，沒想要一躍的結果是男子頭部撞上上方橫立的招牌，當場把帽子都撞飛了，整個人往後趟重重摔地，影片還後製上一個「棉被」的圖案，嘲諷男子要「就地入睡」，笑翻不少人，據悉原始影片已抖音上瘋傳。

其他網友留言「騎車不戴安全帽的意外示範」、「背超痛的啊」、「不要做壞事，老天爺會懲罰」、「頭腦著地，人還好嗎」、「對不起！我笑出來了」、「這…不需要等人來收，自己就能先收掉了」、「豚跳不是這樣的，有斜度的微微前推後勾啦」、「年輕真好 倒頭就睡」、「鐵頭功系列」。