全球掀起銀行業危機。不僅是美國，歐洲民眾也開始提領存款，以投資利率更高的投資產品。

路透社報導，這樣的趨勢是因為歐洲一些大銀行業績顯示今年開局順利，這也暴露出「銀行遷徙」的現象，即一種緩慢但又明顯的客戶存款外流。

銀行利率去年從沉睡約15年近零的水準急速上升，大多銀行在提升支付存款利率方面放慢腳步，這使許多主要銀行利潤超乎分析師預期，但也使存戶不滿，掀起對銀行長期穩定性的質疑。

倫敦攝政大學（Regent's University London）金融學助理教授馬里內利（Nicola Marinelli）表示，「傳統銀行必須做出選擇：盡可能維持存款利率在低水準使報酬最大化，又或者提高利率並留住客戶資金，以流動性及穩定性為主要考量。」

隨著通膨處於高位，對尋求更高報酬的存戶而言，貨幣市場基金更具吸引力。近年，這類基金回率僅略高於銀行存款利率，但截至4月25日，Crane Data統計，以英鎊計價的貨幣市場基金指數，7日年化收益率為4.12%，反觀一些銀行利率仍低於1%。

貸款需求放緩，更廣泛的存款下降也可能有助銀行平衡負債，但銀行也必須確保擁有足夠的流動性和資本，以應對情況突然惡化。雖然大多銀行都擁有高於監管機構要求的流動性和資金水位，但矽谷銀行及瑞士信貸的倒閉就是一個警訊，顯示客戶提領存款速度超乎預期會有什麼後果。