「網壇女神」莎拉波娃（Maria Sharapova）在2020年結束職業生涯，不過曾高居女單世界第一的她並未脫離外界目光，舉手投足仍是全球矚目的焦點，日前莎拉波娃以一套深色細條紋襯衫，裡頭只穿黑色內衣出席活動，衣著相當大膽，讓粉絲直呼已為人母的莎拉波娃，身材比過去更好了。

近日在美國邁阿密聚集了欲改變體壇現況的女性菁英，曾經為女子選手發聲，呼籲比賽獎金應男女平等的莎拉波娃自然不會缺席，昨（5日）她更新個人IG，曬出一系列性感辣照。莎拉波娃去年7月誕下第一個孩子西奧多（Theodore），產後不久便積極投入重訓，現在已經恢復到懷孕前的苗條身材。

莎拉波娃在IG幽默寫下：「這是相簿中出現幾張除了孩子以外新照片時」，貼文一出，來自粉絲的好評回應源源不絕，「好厲害的身材！」、「跟頂級模特兒沒有兩樣」、「這是生過小孩的身材嗎？」、「現在依然還是女神」。

美國傳奇小威廉絲（Serena Williams）以23座大滿貫單打冠軍稱霸女子網球，擁有高大身材、擊球同樣具有爆發力的莎拉波娃，被認為是最有可能擋下小威廉絲的選手，但兩人生涯一共對戰22回，小威廉絲拿下20勝輾壓莎拉波娃，不過莎娃職業生涯仍是豐收滿滿，一共拿下5座大滿貫賽冠軍，4大公開賽都有奪冠紀錄。