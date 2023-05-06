國民黨台北市議員游淑慧。（資料照片）

對於NCC急排審鏡電視頻道上架一事，國民黨台北市議員游淑慧痛批NCC執法超爛，毫無公務人員素質和法治觀念。她在立委初選時第一個政見就是還中天公道，NCC更要裁撤掉！她更呼籲立法院要專案調查NCC到底這幾年做了那些行政不中立、瀆職等事情？「任何人做奇怪的事，必有奇怪的原因，這些都要做專案調查！」

NCC於5月3日急排審鏡電視董監事變更與頻道上架等案引起爭議，國民黨立院黨團力阻，衝進NCC大樓在主委陳耀祥辦公室門口靜坐，癱瘓審查，最後NCC改以視訊舉行委員會，並以鏡電視董事長鄭優未到會陳述為由，決議擇日再審這2案。

國民黨立委鄭麗文日前痛批，陳耀祥列為被告，卻還想要主持鏡電視相關會議，換作是誰也都沒有辦法接受！鏡電視早該撤照，而不是讓NCC在這裡開例行會議，試圖通過鏡電視上架、通過董監事及負責人的變更案！到底是誰指使NCC可以這樣無視程序胡搞？誰又是背後影武者？

國民黨台北市議員游淑慧今（6）日在中天電視《週末大爆卦》質疑，NCC當時有幾個要對中天撤照的指標，都已經被打臉。第一個是中天被裁罰過多，新聞品質有疑慮，結果現在中天連贏10案，代表NCC執法超爛，毫無公務人員素質和法治觀念。

第二，NCC說大股東介入經營，游淑慧笑稱，「我怎覺得好像有一個媒體的大老闆還直接成立派系，推薦裡面的主持人成為政府不分區立委，那這個算什麼？不但介入新聞，還介入政府，還介入政黨！」

游淑慧認為，重點已不在於NCC和中天的關係，而是NCC的存在彷彿只為了中天，因為沒有看到NCC去監理其他媒體。

「為何我在立委初選時第一個政見就是，不只要還中天公道，NCC更要裁撤掉」，游淑慧促立法院要專案調查NCC到底這幾年做了那些行政不中立、瀆職等事情？是否有收受利益？為何不該撤的卻徹了，不該過的卻過了，除了「上面」的指示以外，有沒有收受利益？「任何人做奇怪的事，必有奇怪的原因，這些都要做專案調查！」