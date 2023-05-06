交換生肖雷(Alex Shorey)誤食老鼠藥中毒，經搶救後已無大礙，在本月3日返回澳洲繼續治療休養，卻留下重重疑點。檢警發現，肖雷在這次進入加護病房前，過去短短28天就有3次就醫紀錄，且早在當時就被醫師警告是老鼠藥導致。

肖雷誤食老鼠藥事件，因家屬最初控訴醫療延誤、且恐是台灣街頭小吃所致，引起全民關注，不少台灣網友不滿遭汙名化，前後更有醫護出面爆料疑點，包括醫師都有跟肖雷父母說明清楚，以及有一名自稱肖雷「女性友人」的中年婦女在醫師與家屬中間亂翻譯，偷拍照、放消息給媒體，逼得護理師交班還特地交代不得讓這名女子入內。

如今檢警又查出，肖雷早在3月15、16日時就因身體出現異狀就醫，當時醫師就警告恐是老鼠藥中毒，隔月11日肖雷再度送急診，最後在18日昏迷入住加護病房，在最後一次住院前，短短28天就醫了3次，讓事件更顯撲朔迷離。

檢警追查發現，肖雷45歲的台籍女密友涉有重嫌，女子先是表示自己喪夫，準備毒果汁想要輕生，卻被查出沒有婚姻紀錄，最新說法又變為準備了兩瓶老鼠藥果汁，但自己喝下去沒事，所以以為肖雷也不會有事，沒有立即制止，但女子說詞反覆，精神狀況不穩定，因此警方持保留態度，不排除朝殺人未遂方向偵辦。

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。