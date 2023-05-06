民進黨新北市第一選區立法委員參選人何博文於今(6)日與中央、地方民代陪同副總統賴清德出席「萬里國小創校110周年校慶大會」，他強調從政就是要為後代打造一個更好的台灣，未來將力推非核家園；而現任國民黨立委洪孟楷今日也行程滿檔，對於教育他有感而發，指出打造良好舞台讓每個孩子發揮天賦，正是大家共同努力的方向。

何博文說，看到孩子無憂無慮的笑容，身為兩個孩子父親的自己，也暫時放下緊湊選舉之下的疲憊，畢竟政治工作就是要為後代打造一個更好的台灣，而他敢大聲說，「我們做到了」。

他指出，2021年核二1號機屆齡除役，今年核二廠2號機也已屆齡除役，萬里的孩子們終於無需活在核子威脅的陰霾之下，這也是我們之所以努力推動「2025非核家園」的初衷。

何博文表示，自己的選區是石門、三芝、淡水、八里、泰山、林口，與萬里、金山緊緊相連，未來當選自己將與在地民進黨公職們共同攜手，全力推動非核家園，並善用北海岸觀光資源，創造與促進無煙囪工業發展。

現任國民黨立法委員洪孟楷近日卸下國民黨文傳會主委後，宣示接下來將專心的爭取新北第一選區的立委連任繼續服務的機會，他今日也行程滿檔，依序前往參加三芝橫山國小、興華國小運動會、茂長里宣導活動、淡水水源國小、鄧公國小、柔樂球競賽開幕等活動，以及三芝、石門兩區的模範母親表揚活動。

洪孟楷強調，打造良好的舞台，讓每個孩子發揮自己的天賦，各行各業各司其職、各有發展、各有收穫，這才是我們共同努力的方向。