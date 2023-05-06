波克夏A股5日股價收高0.5％，報491,840美元。今年迄今波克夏股價累計上漲4.75％，表現遜於大盤。標普500指數同期揚升7.7％。

波克夏首季買回44億美元自家股票，大幅高於去年第四季的26億美元，但低於2020年和2021年60億至70億美元規模。

第一季營業利益年增12.6％至80.7億美元，相較於去年同期的71.6億美元。

巴菲特認為最適合用來衡量波克夏表現的指標－扣除投資利得的營業利益年增14％，至A股每股5,537美元，高於FactSet調查預估的每股5,371美元。波克夏首季大買庫藏股，壓低流通在外股票數量，讓以每股計算的營業利益激增。

第一季淨利攀升至355億美元，或A股每股24,377美元，約是去年同期56億美元或每股3,784美元的6倍，反映旗下股票投資組合價值翻揚。波克夏投資組合的最大持股蘋果，第一季股價勁升逾30％。

蘋果股票占波克夏投資組合比重高達45％。其他重大持股包括美國運通、美國銀行（BoA）、雪佛龍和可口可樂。

第一季股票未實現利得總計達234億美元，相較於去年同期的未實現損失近10億美元。巴菲特屢屢表示，股票未實現損益並不能反映波克夏的獲利能力。 根據財報顯示，截至3月底止，波克夏的資產負債表有1,306億美元的現金和短期證券，略高於去年底的1,287億美元。

另一方面，波克夏年度股東會6日正式登場，上萬名股東前往奧馬哈朝聖，聆聽股神開示。巴菲特的老搭檔孟格和副董事長阿貝爾（Greg Abel）等多位公司高層，都將出席這場盛會。