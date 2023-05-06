道瓊工業指數5日大漲546.64點或1.65％，收在33,674.38點，創下1月6日以來單日最大漲幅；標普500指數收高1.85％，報4,136.25點，科技股雲集的那斯達克指數勁升2.25％，以12,235.41點作收。

儘管美股5日收高，道指與標指周線仍創下3月以來最差表現，跌幅分別達1.24％與0.8％，僅那指勉強收紅，微漲0.07％。

蘋果上季業績優於市場預期，帶動市場風險胃納回籠，該公司5日收盤勁揚4.7％，成為美股上漲的最大推動力，協助標指連續四日跌勢止步。

政府官員與銀行家原本期待第一共和銀行出售後，能為地區銀行動盪畫下句點，不料投資人持續翻找體質較弱的銀行，並拋售中小型銀行類股。

本周地區銀行經歷多日沈重賣壓，市場對銀行危機的憂慮情緒終於在5日趨緩。分析師稱銀行遭到超賣，上修數家銀行評等。摩根大通分析師將Zions Bancorp、Comeric和西方聯合銀行的評等上調至「加碼」。

飽受壓力的西太平洋銀行與西方聯合銀行5日股價強勁反彈，分別躥升82％與49％。Zions Bancorp勁升19％，為標指漲勢最凌厲的成分股。SPDR標普地區銀行ETF大漲逾6％。

西太平洋銀行與西方聯合銀行5日股價狂飆也難力挽狂瀾，周線依然收黑，分別挫低43％與27％。SPDR標普地區銀行ETF全周重挫10％。即便銀行類股大漲，金融新創公司SoFi投資策略部門主管Liz Young並不認為地區銀行風暴已經結束。

除了銀行業外，10日公布的美國通膨報告亦是下周投資人關注焦點。