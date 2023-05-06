板橋警分局沙崙派出所結合轄區內沙崙國小校慶活動，特於昨（5）日該校慶前夕結合聖火遶境單元實施防詐騙宣導獲良好回應。（圖／警方提供）

板橋警分局沙崙派出所結合轄區內沙崙國小校慶活動，特於昨（5）日該校慶前夕結合聖火遶境單元實施防詐騙宣導獲良好回應。（圖／警方提供）

為落實社區警政工作喚起全民防詐意識，板橋警分局沙崙派出所結合轄區內沙崙國小校慶活動，特於昨（5）日該校慶前夕結合聖火遶境單元實施防詐騙宣導獲良好回應。

新北市板橋區沙崙國小將於今（6）日舉行校慶運動會，板橋警分局分局長黃南山研析近期有詐騙車手年輕化及詐騙手法多元化的問題，特指派沙崙派出所副所長戴明剛帶同員警前往學校的活動實施訪詐騙宣導，向學童說明求職的詐騙手法，教導學童打工時不要貪圖高所得也不要將存簿、提款卡及密碼不能提供給他人使用，以免淪為詐欺車手或人頭帳戶，期間透過員警親切的互動與提醒，學童們深刻的了解到詐騙集團的手法及話術，員警深入的解析，深獲學校師生及家長的認同與好評。

分局長黃南山呼籲，現行詐騙許多為投資虛擬貨幣或假投顧詐騙及假援交或親友急難借貸等手法，詐騙集團就是憑借民眾的貪念或者是恐慌而達到詐騙的目的，建議民眾在投資理財時，多以實體證券交易所或者得確實查證的網路交易平台執行投資，在有懷疑的狀況下切勿貿然投入資金，而遇有交友軟體連結的對象或自稱親友借貸者，都可將相關資訊帶往派出所請員警協助查證，以免民眾財物損失。