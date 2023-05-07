英王查爾斯三世（Charles III）與王后卡蜜拉（Queen Camilla）加冕典禮已於6日在倫敦西敏寺舉行，查爾斯次子哈利王子當天單獨出席儀式觀禮，禮成之後，王室成員分乘馬車汽車前去白金漢宮，媒體鏡頭捕捉到哈利王子走出西敏寺後就在雨中上了一輛黑色轎車離場。

Prince Harry sits next to Jack Brooksbank, husband of Princess Eugenie, for his father's #coronation https://t.co/UjObJnhUV0 pic.twitter.com/fxQI57aSuX — ITV News (@itvnews) May 6, 2023

已經脫離王室的哈利，在大典登場之前不到一個月終於決定單刀赴會，妻子梅根則與一雙兒女留在美國加州。哈利出版自傳《備胎》（Spare）之後與王室關係更顯緊繃，畢竟他在書中披露一堆王室成員的料。

英國廣播公司報導，哈利並未受邀加入加冕儀式之後與英王、王后登上白金漢宮陽台向群眾揮手致意的傳統環節。他隨賓客步出西敏寺之後，外頭下起了雨，工作人員替他撐起了傘，哈利搭上一輛黑色BMW汽車離場。

哈利王子離開西敏寺之後，隨即搭上一輛黑色轎車，上車時面露笑容。（路透）

Looks like Prince Harry is travelling alone as he leaves Westminster Abbey after his father’s #coronation pic.twitter.com/b7ZOvupYvt — Ricky Boleto (@rickyboleto) May 6, 2023

據了解，他會乘車直奔希斯洛（Heathrow）機場，查爾斯加冕日當天正好是哈利兒子亞契4歲生日。上車的時候，哈利臉上帶著笑容。

西敏寺觀禮的座位，哈利坐在第三排，並未如先前外界消息稱「發配冰島」。

威爾斯親王威廉一家、英王查爾斯三世的么弟愛德華王子夫婦坐在觀禮席第一排，哈利坐在第三排。（美聯社）

查爾斯三世在西敏寺的加冕大典禮成之後，哈利王子與叔叔安德魯王子一前一後離場。這對叔姪均未參與王室成員在白金漢宮陽台露面的傳統環節。（美聯社）

他的眼神曾飄向坐在右前方、位處第一排的兄長威廉。這對兄弟倆同場觀禮卻是零互動，他與嫂嫂凱特王妃、父親、繼母也沒有互動，僅在入場、離場時與安德魯王子的女兒碧翠絲公主與夫婿、碧翠絲妹妹尤金妮公主的富商夫婿布魯克斯班克（Jack Brooksbank）等人交談。

此前外媒已報導，外界推測哈利選擇不參加加冕典禮過後一整天活動，美國有線電視新聞網曾報導，哈利並未接受與王室家庭一同現身白金漢宮陽台的邀請。

英王率領王室家庭成員在白金漢宮陽台露面向群眾揮手，這是加冕日的重要傳統，也是王室成員的重要「行程」。不過，哈利王子與他的叔叔安德魯王子雙雙未現身，兩人均非「履行王室職務成員」。