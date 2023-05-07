中天新聞台2020年遭國家通訊傳播委員會（NCC）不予換發衛星廣播電視事業執照，中天對此提起行政訴訟，台北高等行政法院將於5月10日下午4時宣判一審結果，而在此之前NCC關於中天的訴訟已歷經10連敗；中天新聞台聲討正義之路道阻且長，下周能否真正討回關鍵公道，也關乎台灣司法是否還存有真正的正義。

NCC為了不換發中天新聞台執照，在2020年採先射箭再畫靶方式，以最粗殘方式炮製中天的「罪名」，以不正當方式獲取的集團私密對話截圖進行公審，再以斷章取義手法稱旺中集團董事長蔡衍明對媒體主管下指導棋，然而這完全是莫須有指控、惡意污衊。

作為集團高層的蔡衍明一年進公司3次，不是為了慰勞第一線公司員工，瞭解工作現場的勞動環境，就是參與重要節日的拜拜活動，從未對新聞下過任何指導棋。此外，就算是公司高層群組內的對話，也僅是對國人關心的重大弊案、社會事件，表達以全力支持國人公益的立場，呼籲主管追弊到底，而這本身就是媒體從業人員的天職所在，何來干涉之說？

尤其當蘇貞昌任台北縣長時官邸明明遭竊180萬元，卻向警方稱是女兒丟失2本護照，像這類國人一看就覺得有「貓膩」的題材，就算不用蔡衍明指示，作為媒體人都會發自內心追查到底。為何中天只要觸碰到牽涉權力核心的新聞題材，NCC就要曲解成「公司高層干涉新聞」？這不就如同戒嚴時期，威權政府為打壓新聞自由羅織罪名一樣。

相較之下，一路以來迎合執政黨的鏡電視新聞台，就算被爆出前董事長裴偉關說總統蔡英文，並藉此施壓時任行政院長蘇貞昌，以及其他恐涉及背信等遠遠超出法律道德紅線的作為，仍舊被NCC和綠色執政下的司法體系呵護得毫髮無傷。NCC對待中天新聞台和鏡電視新聞台，生動著演繹「雙重標準」一詞如何落實在台灣的行政機關，特別是民進黨執政時期。

NCC對待中天新聞台和鏡電視新聞台，也分別見證只要得罪「蘇方丈」，就難逃被撤銷新聞執照一途，就算媒體主管高層存揭弊實現正義之心，也會被扭曲成干涉新聞；相反的，只要扈從執政黨，擔任輿論戰場上的綠色衛兵，違法關說也會被輕輕放下，爽拿新聞執照。因此，新聞自由、伸張第四權、司法正義等價值是否能在台灣稍微回到正軌，就等5月10日一審結果揭曉。

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