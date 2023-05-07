大陸「五個女博士」廣告近日被指侮辱女性，引發關注，衝上熱搜。不少網友稱該品牌「宣傳了女性的負面刻板印象」，「販賣性別焦慮」，「用女博士做品牌名，廣告卻在辱女。」對此，《中國婦女報》發文評論，「這樣的營銷，靠嘩眾取寵，短時間內吸引眼球，最終的結果只會是搬起石頭砸自己的腳。如此營銷之路，確實是走歪了。」

綜合陸媒報導，一則關於「五個女博士」的電梯廣告最近引發討論。廣告中一位女性面目猙獰，握拳嘶喊「老公氣我，喝」、「熬夜追劇，喝」、「又老一歲，喝」、「喝五個女博士，都是你們逼的！」該廣告引發不少網友吐槽，「每天在小區里被這個惡俗的廣告轟炸」、「每次乘電梯都能聽到這個廣告的尖叫，很反感」。

官網顯示，「五個女博士」成立於2019年，由北京大學營養學博士姜珺、生理學博士王雨辰、皮膚科博士閆慧敏等五位女博士聯合創立，旗下產品包括膠原蛋白肽維C飲品、膠原蛋白肽EGCG飲、維C嫩膚精華液等，在其官方介紹上，產品由均其自主研發配方生產。

對此，《中國婦女報》發文評論，當下公眾的社會責任及文明意識不斷提高，對涉女性營銷內容也變得更加敏感，「五個女博士」目標客戶是女性群體，卻製造容貌、年齡焦慮。女博士在大眾眼裡本是智慧、刻苦、理性的學術女性形象，利用當下社會崇尚高學歷的心理，這則廣告卻打著女博士的名頭，刻意刻畫出焦慮憤怒、歇斯底里的女性形象，令人不適與厭惡。

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