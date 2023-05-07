近期房市交易量急凍，房市專家Sway在臉書發文指出，央行升息、通膨，加上平均地權條款將上路，讓整個房市呈現量縮價盤整狀態，過往推案量大的熱區反而成為賣壓大的風險區。

Sway表示，房市呈現量縮價盤整，推案量大的熱區包括桃園、淡水、左營、北屯等賣壓加重，以桃園市龜山A7重劃區為例，該重劃區短時間內房價飆漲，現在景氣轉冷，待售戶數飆上數千間，成為房市未爆彈風險區。

Sway進一步指出，如果消費者真的很想入住重劃區，在這盤整期間，不一定要急著下手，先觀察降價物件裡面有哪些待售房屋，而這些待售房屋的社區成交價變化，「先做好功課，去多看房多了解市場行情變化。」

央行利率連5升讓房市急凍，另根據內政部資料，過去象徵「房市反指標」的拍賣移轉量同步下滑，第一季僅816棟、年減19.5%，創下同期新低。市場分析認為房市買氣觀望，進一步影響民眾進場「撿便宜」的意願。