近期房市交易量急凍，房市專家Sway在臉書發文指出，央行升息、通膨，加上平均地權條款將上路，讓整個房市呈現量縮價盤整狀態，過往推案量大的熱區反而成為賣壓大的風險區。
Sway表示，房市呈現量縮價盤整，推案量大的熱區包括桃園、淡水、左營、北屯等賣壓加重，以桃園市龜山A7重劃區為例，該重劃區短時間內房價飆漲，現在景氣轉冷，待售戶數飆上數千間，成為房市未爆彈風險區。
Sway進一步指出，如果消費者真的很想入住重劃區，在這盤整期間，不一定要急著下手，先觀察降價物件裡面有哪些待售房屋，而這些待售房屋的社區成交價變化，「先做好功課，去多看房多了解市場行情變化。」
央行利率連5升讓房市急凍，另根據內政部資料，過去象徵「房市反指標」的拍賣移轉量同步下滑，第一季僅816棟、年減19.5%，創下同期新低。市場分析認為房市買氣觀望，進一步影響民眾進場「撿便宜」的意願。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。