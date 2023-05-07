ChatGPT掀起全球對ＡＩ新運用興起，有可能演化成革命，引領科技產業成長動能。微軟、谷歌把產品加入ＡＩ技術，ＡＢＦ載板廠則迎接新需求。

去年底OpenAI發布ChatGPT AI掀起全球對ＡＩ的需求，ＡＩ晶片龍頭Nvidia創辦人黃仁勳認為，未來ＡＩ就像使用iPhone那樣地普遍，強調ＡＩ讓Nvidia營運出現新的成長模式。ＡＩ運用層面逐漸擴大到消費端，微軟與谷歌宣示要把ＡＩ技術導入現有商品，並在最近財報公布後宣布強化在ＡＩ軟體的投資，激勵股價走高。

ＡＩ擴大應用範圍後，ＡＩ模型需要耗掉大量的ＧＰＵ，推動載板長期需求成長，載板成為ＡＩ的受惠族群，日本載板龍頭Ibiden今年初宣布擴產，要在日本岐阜縣新工廠投資二五○○億日圓擴產，看好ＡＩ對載板的需求成長。

過去ＡＩ技術運用在雲端運算和機器人，大部分都屬於企業等級的運用範圍。生成式ＡＩ打破這個界限，應用端除了可讓企業客製化自家產品外，直接擴大到消費端，帶動消費性ＡＩ需求成長，這部分才是真正能驅動ＡＩ發展的新趨勢。ＡＩ能夠越來越強大，就是加入人的思維模式，透過機器學習，進一步提高工作的效率。生成式ＡＩ效應，帶動Nvidia上季財報和近期股價表現強勁，超微的股價也有所表現。就連財報和股價表現不佳的英特爾，看好ＡＩ效應將帶動伺服器需求成長， 近期股價重新站上三二美元，創七個半月新高。

Office 365結合ＡＩ功能

微軟三月中旬舉辦ＡＩ發表會，宣布將微軟Office 365結合有ＡＩ功能的Copilot。Office 365的用戶能在Word、Excel、PowerPoint和Outlook中得到生成式ＡＩ的協助，以加速工作效率。微軟的Office作業系統軟體的全球市占率超過八成，二○○九年在現任執行長納達爾（Satya Narayana Nadella）推動產品雲端化，把作業軟體直接放到雲端上供客戶使用。雲端化的優點能降低成本且更能掌握用戶的需求，同時推出產品訂閱制。產品訂閱制實施以來，已經讓Office 365和相關雲端產品推動微軟的營運成長動能。微軟訂閱制的用戶都能隨時使用作業系統的新功能，提高用戶的工作效率。

根據微軟上季財報，包含Office 365和雲端產品的智慧雲端部門營收年增十六％、達到二二○．八億美元，營收占比四一．八％，是微軟三大事業群中最大者。該部門的營業淨利九四．七六億美元，營業淨利率四二．四％，是微軟獲利最好的部門。微軟這次要把該公司獲利最好的部門與ＡＩ結合，來面對市場勁敵谷歌Workspace的挑戰。微軟在Office作業系統有主導市場的力量，市場看好在結合ＡＩ功能後能進一步帶動相關產品的成長，並能進一步帶動雲服務的商機。財報公布後，微軟股價挑空大漲站上三○○美元，股價創一年新高。

不僅在Office 365，微軟在搜尋引擎Bing和瀏覽器Edge中，更新圖像生成功能Bing Image Creator，使用OpenAI的Dall-E技術，根據本文提示創建圖片。這個新功能將在Bing和Edge預覽版中提供給用戶使用。微軟在Windows 11發布的重大更新，用戶可以在Edge中快速啟動Bing聊天、搜尋、回答問題和生成內容。即使微軟的Bing搜尋引擎功能還沒有谷歌的搜尋引擎強大，加入ＡＩ技術後，需要提供給用戶使用一段期間的磨合與訓練，透過人類的使用經驗和情境進一步提升整體Bing的搜尋能力。Bing功能從Windows 11成為常規配置，每個月有超過五億人使用Windows的搜尋，如何能讓Bing進一步升級，是微軟目前最想要達成的目標。對微軟來說，現有產品與ＡＩ技術相結合對未來十到二十年微軟的營運非常重要，如同當年納達爾推動產品雲端化那樣。

谷歌幾乎和微軟同一個時間宣布要嘗試將生成式ＡＩ功能導入Workspace，讓使用者以新的方式進行創作、互動交流和協作。谷歌首先在谷歌文件和Gmail中，推出第一款採用ＡＩ技術的寫作功能。這項ＡＩ技術寫作功能能幫用戶撰寫草稿、回覆郵件、摘要Gmail郵件並設定郵件的優先順序。目前這項功能還在測試中，未來會開放給大眾提供服務。在其他Workspace的文件、簡報、試算表、Google Meet和Google Chat中都將添加生成式ＡＩ的魔法技術，幫助使用者實現目標與提高工作效率。（全文未完）

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