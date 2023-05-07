買賣房屋是人生大事，買房擔心房屋有瑕疵，而賣房又怕過程受騙，現年六十歲的陳小姐，十多年前獨自從中國大陸來台打拚，白天當看護，晚上擔任上市公司清潔員工，好不容易存到錢在台中北屯買了一間房子，並將其中一間房間分租出去，去年有返鄉養老計劃而有售屋念頭，本來對房屋仲介抱著排斥又不安的她，經過信義房屋同仁雙倍的感動服務以及完善的4大保障+2大安心，讓她放心成交甚至跟同仁說:「你媽媽生你這個小伙子真好!」

信義房屋民俗公園店黃昱昌在做社區服務時認識陳小姐，當時陳小姐抱著不安的心情請他上樓看房，因為早期購屋時不好的回憶沒有消除，包含不懂實價登錄、沒有履約保證，甚至連仲介服務費發票都沒拿到，雖然最後有驚無險買到房，但還是對於仲介非常擔心，深怕辛苦工作買的房子被騙走。基於讓客戶放心，黃昱昌隔天帶著公司簡介、4大保障2大安心來向陳小姐說明，加上社區鄰居以及管理員的「證言」，才讓客戶稍微卸下心防。

陳小姐說以前她根本不知道有什麼說明書，原來信義房屋是全台首創「不動產說明書」的房仲公司，黃昱昌向他說明四大保障:「高氯離子瑕疵保障制度」、「高放射瑕疵保障制度」、「履約保證價金信託」、「漏水保固制度」購屋四大保障服務，以及兩大安心「凶宅安心保障服務」與「蟲蛀保障服務」後，真的讓她安心許多。

信義房屋民俗公園店黃昱昌樂於社區服務，陪社區小朋友做勞作。（圖/信義房屋 提供）

在服務過程中，黃昱昌感染新冠肺炎而無法外出，在陳小姐擔心之際，全靠分店同仁幫忙帶看，讓她感受到信義房屋不單只是個人服務，而是品牌服務，加深她將房屋委託給信義房屋的安定感。而要成交前幾天，陳小姐詢問是否能將履約保證金先匯到指定帳戶，再跟買方簽約她才比較安心，但因履約保證金要雙方都確認交易無誤後簽約，銀行才會將保證金匯入，黃昱昌與信義代書向陳小姐解說，信義房屋與安信建經推出保障不動產交易金流的「履約保證價金信託」，是房仲業界唯一由銀行擔任保證人，且買賣房屋價金由玉山銀行信託管理的履保服務，而且玉山銀行實收資本額約千億元，建經公司則多介於1000至5000萬，如果風險發生，銀行能提供消費者更高的實質保障，請她不用擔心。

最後也在黃昱昌與信義代書的陪同之下，陳小姐在簽約後三個小時內就收到履約保證金(一般兩到三天)，最後陳小姐跟黃昱昌道別時說: 「你媽媽生你這個小伙子真好，這麼努力跟認真！」，讓黃昱昌流下男兒淚。

黃昱昌入職接近一年，當初他被「信任帶來新幸福」一書吸引而選擇進入信義房屋想看看真的有如此好的公司嗎?一年過後他發現實際現況甚至比書中形容還更好，在他確診隔離期間，分店同仁無償幫他服務客戶，讓屋主安心，這樣手心向下的品牌精神也讓他更投入於客戶服務，不只幫忙打掃維持整潔，甚至客戶在不了解各項法規時細心的逐條解說而不是為了成交而急就章，幫客戶順利賣屋返鄉團聚，自己更獲得滿滿的成就感。