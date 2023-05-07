蔡政府為執行2025非核家園政策，核二2號機已於3月除役，上月18日傳出，因天氣悶熱台電緊急向民間購電，出價每度來到10元。民進黨立委洪申翰4日邀集專家學者舉辦記者會，強調「節電勝於發電」；其中學者指出，台灣不缺電，缺的是節能。對此，PTT鄉民怒轟，邏輯有問題，「跟不是走私是超買有什麼不同 ？」

據《ETtoday》報導，洪申翰提到，淨零時代的電力新思維，其實是節能、智慧能源和需求面解方，前陣子經濟部推出室內空調23度的適溫規定，是許多國家都有的節能措施，但在野黨立委跳出來說這是限溫令、是限電令，把台電的需量方案、需量競價說成是因為台灣「缺電」、「限電」，才要做的措施。另與會專家、能源顧問王茂榮則表示，「台灣根本不缺電力，缺的是節約能源」。

PTT鄉民怒轟，不缺電缺節能的說法根本有問題。（圖取自PTT）

對於洪申翰此次節能記者會提到的相關論點，PTT《八卦版》鄉民大部分都不買帳，怒轟「台灣不缺電，是各位用太兇，請節電 」、「賣東西的叫你少買一點？」、「思想改造，很民進黨」、「奇怪你又不缺電，人家有錢，你管人家 」、「沒有人缺錢，都是愛亂花，窮死活該」、「電力低賣高買，漲電價稅金補貼」、「不缺電還要高價買回，不就掏空國庫，不法辦？」、「以後不缺電是你人民是付不起」、「照樣造句：台灣沒有低薪，省點花就好」、「沒有缺水，是南部太浪費水」。

也有網友質疑，「不缺電，但是四處跳電」、「不缺電幹嘛要節電？ 大家現在是因為還沒有限電到自家，只是懶得抬頭，不代表不抬頭好嗎？」、「不缺要買喔？是錢太多到處灑嗎？」、「工廠才不會因此減少用電，減少用電要停機器嗎？讓正在生產的工人沒事做？」