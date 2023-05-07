副總統、民進黨主席賴清德日前在中常會聽取屏東縣恆春鎮農會進行的專案報告，會後表示，民進黨身為最挺農民的政府，會持續推動「農業台灣隊」。農業專家「Linbay好油」林裕紘 6 日在臉書發文，大酸民進黨一如往常口號治國，農業台灣隊「一樣就是空虛」。

屏東縣恆春鎮農會總幹事林順和日前到民進黨中常會，就「農業在地實踐：地方產業與冷鏈倉儲經驗分享」進行專案報告。賴清德會後表示，民進黨身為最挺農民的政府，未來將持續推動冷鍊建設，確保糧食安全；並表示，農業是台灣的根本，只有農業技術更進步、農民保障更全面，台灣農業才能走向世界，打造「農業台灣隊」。

林裕紘直言，黨一如往常的口號治國，以前高喊農產國家隊，然後搞了一個不倫不類的台農發，要被監督的時候就說是民營公司，監督不了，然後做什麼都滿滿的政府資源，連成立農委會底下的試驗改良單位都要幫忙廣告。「現在不講農產國家隊，現在改叫農業台灣隊，一樣就是空虛。」

林裕紘指出，去年底本產洋蔥開始供應，但洗產的的對岸洋蔥一樣大量進口，影響本土洋蔥，以前民進黨立委還會為此抗議，現在沒人敢吭聲，連資料都給到手裡，希望綠委能為民喉舌，結果也是甚麼都不敢說。

林裕紘表示，以前國民黨時代放任洗產地洋蔥進口，就是礙台；民進黨時代放任對岸洗產地洋蔥進口，就是愛台，更不用說賣米去大陸的事了，「民進黨不止是最挺農民的政府，也是沒什麼人敢出來講話的政府。」

林裕紘也提到，台灣的冷鏈運輸很爛是事實，但不是萬靈丹，不是甚麼都推給冷鏈，就一切有救。這幾年外銷鳳梨，冷鏈也講了老半天，農委會也給了一堆錢，有改善多少嗎？農委會花了6、7 億的屏科冷鏈場今年啟用了，裝了多少櫃農產品外銷呢？一個6、7億的場，出口量不如路邊的小包裝場，這就是冷鏈的推動？

今年鳳梨外銷對比去年同期減少15.8%，兩年從1.8183萬公噸下降到1.3135萬公噸，林裕紘也質疑，不是推動冷鏈保證不黑心，日本大受歡迎嗎？然後出口量越來越低？

林裕紘也大酸，「反正產地價格再低，只要新聞不會報就好，就算要報也是拿現在漲起來的價格說嘴，之前賣到一斤6-9元的就算你自己倒霉，一定是少數特例。真正的鳳梨農都是像現在賣到一斤13 元以上，感謝政府政策，種鳳梨大賺錢！」