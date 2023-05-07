台北市1名徐姓人夫去年5月透過包養網站，結識1名正妹，雙方後來在北市某旅館進行「試車」，徐男對正妹床上功夫十分滿意，想要長期「包養」，徐事後再約正妹碰面，不料對方卻放鳥，徐不滿，陸續傳訊「我那天有錄哦！」、「讓大家知道你在做S」等簡訊，恐嚇騷擾正妹22次，檢方日前偵結，依違反跟騷法、恐嚇等罪起訴徐。

起訴書指出，徐男與正妹透過網站結識，並於去年5月在北市某汽車旅館發生關係，徐因對方床上功夫十分滿意，希望能改以包養方式，建立長期關係。

徐事後再約正妹碰面，讓正妹有些卻步，因此當天並未現身，徐認為正妹爽約、說話不算話，6月起竟透過Twitter、IG等社群媒體，不斷用訊息瘋狂騷擾正妹：「我會把我們的片子傳上網」、「讓大家知道你在做S」、「你不守信用我要傳上網」、「上次吃了藥沒做你欠我」、「你要紅我就讓你更紅」等，讓正妹不堪其擾。

正妹連日收到恐嚇訊息，嚇得報警提告，徐男被逮捕後，警方並未在徐的住處發現任何私密影片，徐開庭應訊時，表示當時明明說好包養，但正妹卻爽約不再見面，他心生不滿，才會傳訊給她，目的是希望她出面，但也強調並沒有偷拍，只是想嚇嚇她。

士林地檢署偵結，認為徐為一己之私，反覆、持續性騷擾被害人，造成被害人身心痛苦，前後多達22次，依違反《跟騷法》、妨害自由等罪將徐男起訴，並建請法院從重論處。