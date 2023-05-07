南韓當紅女團(G)I-DLE門面擔當舒華來自台灣，率直性格跟美麗外表圈粉無數，5月將以迷你六輯《I feel》回歸，這段期間，她常在社群分享日常美照，昨(6)日便在Instagram一口氣上傳10張上了髮捲的搞怪照片，造型神似周星馳經典電影《功夫》中的「包租婆」，逗樂大批粉絲，更有人開玩笑說：「妳會獅吼功嗎？」

舒華6日在IG發文寫下：「我的日常生活，香水、電話、燙髮、吉他、辮子和我最喜歡的美髮師」，從PO出的照片可看到，她身穿白色低胸細肩帶洋裝，露出大片雪白肌膚跟邪惡深溝，還比出十種嫵媚可愛的表情跟動作，且除了性感之外，舒華還戴了10個粉紅色髮捲，呈現出與以往不同的一面，引起粉絲熱議。

畫面曝光後，大批粉絲們都認為造型很像《功夫》電影的包租婆，紛紛回應：「所以這次回歸是打算收租為主題嗎」、「精緻的包租婆」、「包租婆，妳會獅吼功嗎」、「包租婆美女，我要租房子，你的心房」、「這個包租婆的造型有小卡的話，先買爆」、「我一定會準時交租」、「最美的包租婆，要怎麼租舒華的房子？」

舒華今年3月回台短暫休息時，曾接下時尚雜誌拍攝，留著秀麗長髮的她，身穿一件白色襯衫，並將扣子解掉一半，露出內搭的黑色小背心，搭配天鵝頸的精緻項鍊，既性感又充滿高級感，讓粉絲們紛紛大讚：「這個顏值我直接暈」、「上天太偏心了！為什麼要把所有優點都集中在妳一個人身上」、「笑容比棒棒糖還甜。」