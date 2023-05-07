雃博營運33載，董事長李永川每10年就轉型一次；但這一次他大膽捨棄了已在47國註冊的品牌商標，決心在醫療數位化的時代，進行一場企業革命。

根據《財訊》報導，雃博董事長李永川為自己搏了「李大膽」的外號，公司創立33年，在他主導下已經進行過兩次轉型，但這一次他要來場「革命」：捨棄已註冊47國商標的30年品牌Apex，重新以「Wellell」再出發。「大膽放掉過去30年，大概只有我敢做。」李永川說得霸氣，但這背後他是否看到了什麼新機會？

雃博以醫材自有品牌打進國際，並以醫療氣墊床聞名，全球市占率5~7%。1990年成立之初，雃博只是一間貿易公司，「當時我什麼都不會，運氣好，早做早贏。」李永川笑說，客戶要什麼他就賣什麼。

《財訊》報導指出，進入第2個10年，台灣很多工廠搬到中國，但雃博選擇在台灣投資研發，同時推動公司上櫃掛牌。2003年，雃博從上市公司均豪手中買下土城總部大樓，進行第1次轉型，變身ODM（委託設計製造）代工廠商。李永川認為，不能再只生產氣墊床，於是跨到與核心技術互通的呼吸產品。

李永川回憶，當時有醫材大廠來找他，提出想併購雃博的計畫，「他們覺得我學得太快、團隊又年輕，擔心把我養大後不再乖乖聽話。」於是，在第2個10年結束後，李永川就決定自己做品牌，進入第2次轉型。

根據《財訊》報導，他主動找國發會投資，但國發會以雃博已上市、有獲利、建物沒貸款為由拒絕。李永川不死心，強調雃博要到歐洲攻山頭，政府既然要支持生醫產業，就要負點責任幫他背書。

「我設過國外分公司，有政府投資有差，因為外國人來上班也會衡量公司的背景。」於是，經過第2次說服，2018年國發會偕同中華開發參與私募，持有17%股權，雃博成為國發基金第1家直接投資的醫材公司。

醫療氣墊床，主要用於「壓傷照護」，也就是預防臥床患者產生褥瘡，雃博這個產品的業績穩當，於是將許多資源放在市場更大、成長率更高的呼吸產品。不料，2012年呼吸治療產品在美國遭到大廠控告侵權，2014年雙方才以和解收場。

根據《財訊》報導，李永川的長子李弼凱從事顧問工作，幫他做了評估：「先前你與美國最大的呼吸治療公司訴訟，它那時大你100倍，你傾全力投資10年，現在它大你359倍，你還要執著加碼嗎？」面對真話，李永川內心是挫折的；呼吸器可以衝大業績，但對手太強了，做代工還可以，做品牌的國際化資源與經驗卻遠遠不足，商機根本看得到吃不到。