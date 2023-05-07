近10年，台股的融券餘額有7次最低點都降到20萬張左右，之後指數進入盤整。今年4月融券餘額又跌破20萬張，台股將進入五窮六絕了嗎？

根據《財訊》報導，今年以來，台股走勢遠比美、日、韓等股市強勢；多位專家認為，台股這波無基之彈，除了建立在第1季的作夢行情之外，「軋空行情」是另一股重要力道。

資深分析師杜金龍指出，股東會前60日，融券要強制回補，通常每年的股東會旺季落在6月，意味著強制回補期將集中在3~4月，因此非常容易出現軋空行情。

根據台股資券變化的統計，《財訊》報導指出，從1980年至今，每年平均融券水位最低點會落在4月12日，意味著這一天是軋空行情的分水嶺；在此之前，台股往往會出現軋空行情，特別是高券資比、融券張數激增的公司。

但此刻要注意的是，時序已過4月12日，隨著軋空行情結束，恐怕台股反彈也將進入尾聲！

《財訊》統計近10年指數與資券變化的關聯度，發現有7次融券餘額低點降到20萬張左右，都落在4月分，而且融券回補大潮過後，的確進入盤整階段；例如2021年12月的融券水位，一路從60萬張降至2022年4月的20萬張，這40萬張回補的軋空力道，初期造就台股衝上18000點，但在回補大潮過後，台股指數仍持續破底。

今年4月10日，融券餘額再度跌破20萬張大關，軋空力道消退後，杜金龍認為，由於今年上市櫃公司整體稅後盈餘年增率，估計會衰退2成，本來就不利於台股向上推升，現在又無籌碼因素推波助瀾，行情可能再次回落探底。

《財訊》報導指出，若用技術分析的角度，杜金龍推估，3月7日高點15879點，與3月31日高點15951點，兩個位置讓指數形態形成「高檔M頭」，很可能意味著反彈行情的結束，接下來投資人要注意頸線15186點的支撐位置，一旦失守，恐將進入真正的主跌行情，屆時很可能再測試一次12000點。

過去，軋空行情過後，台股就會進入傳統的「五窮六絕」；證券分析師陳唯泰指出，今年會不會重演五窮六絕，第一步先看個股表態；哪些股票有軋空行情，除了考量券資比，融券餘額的變化也是重要考量因素。當融券餘額都退場了，若沒有基本面的支撐，股價可能反轉直下；如果多數個股都沒行情了，意味著台股指數也要進入整理了。