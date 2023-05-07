台積電在法說會中，罕見下調全年展望，並放緩擴張腳步，但魏哲家表示營收將在第2季觸底，網通、先進封裝和3奈米將成下半年重點。

根據《財訊》報導，4月20日，台積電第1季法說會上，總裁魏哲家一開場就把醜話說在前頭。「由於宏觀經濟狀況不振，終端市場需求疲弱，IC設計公司庫存在去年第4季繼續增加，加上中國解封後，市場需求較預期低，因此，IC設計公司庫存調整將到第3季才會恢復到健康水位。」他在上1季法說會中預期，IC庫存將在第2季恢復正常，現在看來，至少要再多等1季。

更重要的是，台積電宣布，今年全年營收將下滑低至中個位數百分比，打破過去14年的連續成長紀錄，並認為全球半導體市場規模將年減中個位數百分比，全球晶圓代工製造產業規模更將年減高個位數百分比。

不過，《財訊》報導指出，因為沒有意料之外的利空，法說會結束後，台積電ADR一開盤就上漲，從每股86.8美元一度衝上90美元，終場收在89.29美元；次日台積電股價也僅小幅下滑0.39%。

在美國，關於台積電多空轉折的論戰，法說會前就已展開。4月中，美國Susquehanna分析師Mehdi Hosseini將台積電展望從中立上調至樂觀，並將台積電美股ADR目標價，由76美元上調至126美元。他在報告中寫道，「將最差狀況考慮進去後，我們認為每股營收將在第2季觸底，並在第3季開始反彈」。

不過，《財訊》也發現，《霸榮周刊》撰文，認為Mehdi Hosseini的看法太過樂觀，「手機和PC分別占台積電去年營收38%和42%，目前並沒有證據指出，這兩個市場今年將出現反彈。」《霸榮周刊》記者分析，「由於消費者和公司在疫情期間花了大把鈔票買手機和電腦，換機潮可能要好幾年後才會出現。」

究竟哪一方的看法正確？答案還是要回到本次法說會的內容尋找。

魏哲家表示，台積電的營收將在第2季落底，下半年將較上半年成長，但成長力道來自哪裡？若以PC、手機、車用、網通、AI、先進封裝6大類來看，魏哲家說，手機和PC今年下半年將持續疲軟；車用晶片則是因為先前缺貨情況嚴重，各家車廠過去幾個月不斷增加庫存，在全球經濟放緩的狀況下，車廠的需求進入轉折點，車用晶片需求到第3季就可能會放緩。