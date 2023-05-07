美國陸軍特種作戰司令部（USASOC）日前展開一次演習，綜合全球反恐戰爭中使用的一些代表性戰術、武器和其他工具，反映出美國陸軍特種作戰司令部已經做好應對與主要軍事對手可能發生的衝突的準備，而演習科目更直接點名中國大陸入侵台灣。退役中將帥化民表示，這個訓練對未來戰爭可說微不足道，因為不是很有力的部隊，做個樣子的味道比較多。

針對美國陸軍特戰司令部的演習，帥化民6日在中天新聞《前進戰略高地》節目中表示，美軍用CH-47契努克直昇機，載40幾個人，就可以飛到訓練場做訓練。這個訓練對未來戰爭可說微不足道，這種部隊並不是很有力的部隊，拿個機關槍、步槍，做個樣子的味道比較多。因為美國是否參戰，仍是一個很大的問號，但是軍方稱有準備，這是理所當然。

帥化民認為，美軍特種作戰司令部這次演習，上新聞有點奇怪，有認知作戰的味道在裡面，也就是說台灣有事，美國會介入，要不然一般部隊的訓練會上新聞嗎？

帥化民舉例表示，台灣國軍還不是一樣，當年九六飛彈危機時，我們天天送補給品到外島去作演習，那時參謀總長還跑到金門，去看戰車旅的軍演。