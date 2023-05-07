隨著疫情解封，商業活動變得更加活絡，不管是廂型、貨卡需求皆大增，例如去年接續上市的TOYOTA TOWN ACE貨卡及廂型車，今年1至4月累積銷量近6000台；HYUNDAI Porter Pro亦穩坐三噸半貨車寶座。另外，中華、TAIWAN SUZUKI則推購車優惠，Kia總代理台灣森那美起亞也引進新款卡旺2500搶市。

和泰汽車表示，TOWN ACE是TOYOTA針對輕型商用車所特別開發的全新世代產品，貨卡車型最高載重960kg，加上適中的車身尺寸與4.9m靈巧迴轉半徑，可自由無負擔地穿梭在各地街頭巷弄。而頭家們重視的平均油耗表現更是高達15.2km/L（自排版本）、14.8km/L（手排版本），本月除延續汰舊換新優惠價46萬元起，更提供高額零利率、5年14萬公里延長保固。

為了迎接電動車時代，中華汽車旗下中華菱利E300電動車除原有廂車版外，再推貨車版，全車系支援CCS1 DC直流快充，貨車版續航里程最高可達326km，22.4kgm扭力值更有助起步爬坡，且標配電動摺疊後視鏡、定速系統等配備。車電分離價59.2萬元起，並採電池租費方式：1-48期每期2990元；49-120期每期3990元，再加上免牌照稅及免燃料費等政策有利因素，年省約7.6萬元。

想買菱利汽油版A180/A190/A210的頭家也有好康，加贈5年或15萬公里延長保固外，還有18萬12期零利率，本月購買A190/A210再送高島六星級美足機。此外，中華堅兵P350 Hybrid訴求正港三噸半商用車，ISG油電複合動力可創造出領先同級距的162.6ps最大綜效馬力，並有媲美柴油引擎26.2kgm最大綜效扭力，載重更為同級最大載重1610kg，百萬內實惠的價格更讓中小企業主輕鬆購入。

此外，Kia總代理台灣森那美起亞除了在乘用車市場接連寫下銷售佳績之外，Kia商用車卡旺2500的表現也同樣亮眼，延續2022年創下近2000張訂單的銷售成績後，今年開春推出訴求「尚能載、尚安全、純進口」的Kia卡旺K2500，搭載2.5L 6期環保柴油渦輪增壓引擎，具130ps/26kgm最大動力輸出，並提供5速手自排及6速手排變速箱兩種選擇。至於載貨空間，貨床最大尺寸達3110mm長及1630mm寬，以及180度卸開貨物檔屏，搭配具備高抗壓係數的雙C大樑貨斗，擁有最大載重1489kg，就算載重上山依然游刃有餘。

SUZUKI CARRY享分期免頭款，首年零負擔專案。（TAIWAN SUZUKI提供）

TOYOTA TOWN ACE廂型車（見圖）上市4個月累積訂單超過1萬台，本月針對貨卡車型提供高額零利率、5年14萬公里延長保固。（和泰汽車提供）

中華ZINGER PICK UP晶鑽型搭載智能駕駛輔助系統（ADAS）及盲區偵測警示系統（BSW）。（中華汽車提供）

中華菱利E300廂車車型支援CCS1 DC直流快充電量0%-80%只需45分鐘。（中華汽車提供）