對於是否支持國民黨台北市議員游淑慧參選大同士林區立委，挑戰王世堅？徐巧芯在直播時開放網友投票， 81％的網友支持游淑慧投入大同士林立委選舉，挑戰王世堅，僅有19％的民眾支持李德維參選大同士林區立委。

國民黨台北市議員游淑慧日前決定退出黨內港湖區立委初選，禮讓李彥秀。不過市黨部方面則屬意游淑慧投入大同士林的艱困選區，挑戰民進黨議員王世堅。游淑慧則說「再給我一周時間思考和請益」。

游淑慧6日參加徐巧芯網路直播時坦言，她問過很多人，各有不同的看法。一半以上的民眾擔心她會很累且不會贏，另外有些藍營支持者認為，國民黨就是好夾的菜一堆人搶著夾，不好夾的就沒有人要；瘦的田沒人要耕，肥的田一堆人搶，因此鼓勵游淑慧去選大同士林，不要被別人笑國民黨沒人。

游淑慧直言，上政論節目時也有朋友勸她，大同士林很難打，萬一輸了會受傷，還會被說「誰叫妳要去選，自不量力啊」，尤其國民黨很多人會放馬後砲。

徐巧芯則在直播時開放網友投票，總計有2418位民眾投票，81％的網友支持游淑慧投入士林大同挑戰王世堅，僅有19％的民眾支持李德維挑戰士林大同。