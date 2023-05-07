即將進入購車旺季，車商除了推出加碼促銷、專屬好禮外，未上市的新車也為搶話題先接單，又如新上市即調漲價格的TESLA Model S與Model X，也罕見推出免費超級充電限時優惠，近期有購車需求的消費者可睜大眼好好比較一番。

TESLA官網在3月底上架Model S、Model X，並推出全新車色「烈焰紅」之後，立即吸引等待已久的車迷下單，但不到2個月時間，官網重新調整價格，Model S售價312萬9900元起、Model S Plaid售價344萬9900元起；Model X售價356萬9900元起、Model X Plaid售價387萬9900元起，較原價漲了8萬元，但同時也祭出免費超級充電限時優惠。

TESLA即日起至6月30日針對訂購並完成交車Model S與Model X各車型的車主，提供3年不限里程免費超級充電服務；而已擁有終身免費超級充電的Model S與Model X車主將依照新方案規定，訂購或換購全新車輛，並於本季度完成交付，即可將既有終身免費超級充電資格轉換為搭配全新Model S與Model X的6年不限里程免費超級充電服務。

搭上新能源車話題，南陽實業將在6月14日發表HYUNDAI Tucson L Turbo Hybrid，此車搭載1.6 Turbo Hybrid先進渦輪油電引擎，具備230ps最大綜效馬力、35.7kgm最大綜效扭力。透過品獨創的TMED （Transmission Mounted Electric Device）單軸雙動力系統架構，能將渦輪引擎、油電馬達、6速手自排變速箱設計在同一驅動軸，大幅降低雙動能傳輸損耗，操控反應靈敏細緻。業者日前公布將推出GLTH-A、GLTH-B、GLTH-C等3個級距，預接單價分別為112、122、129萬元。

TAIWAN SUZUKI自今年起全車系HYBRID車款除可領政府汰舊換新補助金外，還可再享空汙補助及減碳獎勵金7000元；VITARA車系享「60萬30期零利率」購車優惠，領牌再贈「中油禮物卡1萬元」；IGNIS及SWIFT車系購車享「首年日付60元專案」，IGNIS 領牌再享丙式車體險；全車系領牌可享「代車險」及「不限里程道路救援」。

運動休旅車仍是目前最夯的話題車種，福特六和主打「純正歐系運動跑旅」Ford Kuga，月底前入主Ford Kuga ST-Line X即享109.9萬元舊換新限時現金優惠價，試駕Kuga、Focus車系指定車型還可獲得哈根達斯冰淇淋兌換券；裕隆日產延續「NISSAN 10倍普發 幸福加碼送」，本月入主NISSAN國產全車系享普發金6000元升級2萬元配件金，再贈「五夠省」保修護照、零利率分期、68無限里程延長保固。

台灣福斯近期主打5+2人座運動休旅The Tiguan Allspace，標配4 MOTION Active Control主動式智慧型四輪驅動系統，帶來穩定的車身動態，除享購車補助金還有限量優惠的免費第五年延長保固；和泰汽車針對TOYOTA品牌推指定車款高額零利率、5年延長保固，LEXUS品牌也有指定車款享100萬40期零利率，另針對RX、NX、UX、IS、ES車系提供L-finesse智選購車專案。

有鑑於5月報稅季來臨，SUBARU自即日起至31日，入主全新正23年式OUTBACK即可享100萬48期高額零利率，以及5年或12萬公里原廠保固；而入主OUTBACK指定車款更可享100萬50期零利率優惠；「BRZ享限時圓夢購車專案」提供100萬48期零利率及5年或12萬公里原廠保固；而WRX及WRX WAGON分別以限時熱血搶購價169.8萬元和175.8萬元持續搶購中，同時均享有5年或12萬公里原廠保固。

TESLA Model X自即日起至6月30日訂購並完成交付，即享3年不限里程免費超級充電服務。（TESLA提供）

HYUNDAI Tucson L Turbo Hybrid將在6月14日上市，即日起開放預售訂車，GLTH-A、GLTH-B、GLTH-C三等級售價為112、122、129萬元。（南陽實業提供）

SUZUKI VITARA購車享60萬30期零利率，領牌贈中油禮物卡1萬元、不鏽鋼門檻飾板、運動版擾流尾翼。（陳大任攝）

TOYOTA COROLLA CROSS享2萬元配件金、60萬零利率、5年延長保固。（和泰汽車提供）

HONDA CR-V享360度環景系統、5年延長保固、60萬高額零利率。（台灣本田提供）

LUXGEN URX NEO全車系最高可享7萬元購車金。（納智捷提供）

Ford Kuga享舊換新現金價109.9萬元。（福特六和提供）

中華三菱GRAND LANCER全車系標配6SRS，驚嘆型限時優惠價舊換新60.2萬元。（中華汽車提供）

MAZDA3「禮享心動」提供60萬零利率購車方案。（台灣馬自達提供）

LEXUS NX車系L-finesse智選購車專案享3年期、3種頭期款選擇，到期後提供3種處置方式。（和泰汽車提供）

SUBARU BRZ享100萬48期零利率、5年或12萬公里原廠保固。（陳大任攝）

SUBARU Forester加贈360度環景影像系統、100萬60期零利率、5年或12萬公里原廠保固。（陳大任攝）

VW Tiguan Allspace舊換新購車補助金4萬元限量優惠專案，MY23-3年式贈免費第五年延長保固。（台灣福斯提供）

Kia Stonic享首年3999元低月付或低頭款2.2萬元，五年不限里程全車原廠保固。（台灣森那美起亞提供）