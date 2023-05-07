日前知名直播主連千毅因涉嫌唆使小弟私訊網友收白包，遭依恐嚇、強制等罪嫌起訴，卻因多次未出庭應訊，差點被法院通緝，他接獲消息後，火速配合開庭，結束後更新貼文，表示已開完庭，謝謝大家的關心。隨著夏天即將到來，他表示老婆要他帶全家到海邊玩，並上傳愛妻石帕玉的比基尼辣照，引起外界關注。

連千毅昨(6)日在臉書發布貼文，透露：「娜美說要帶兒子到海邊玩水消暑！」，並寫下愛家宣言：「娶對賢內助，勝於一切，外面的生活再輝煌！都比不上家裡的溫暖」，從他PO的照片可見，石帕玉以2款不同顏色的半截式比基尼入鏡，露出深邃事業線以及零贅肉的身材體曲線，一雙鉛筆腿也相當吸睛，搭配身後一望望際的海洋，堪稱最美人間風景無誤。

照片一出，粉絲們紛紛讚嘆老婆石帕玉的好身材：「嫂嫂實在太美了啦，身材超級好」、「天使臉孔魔鬼身材，羨慕中」、「男的帥，女的美」、「連嫂，穿這樣去海邊，太犯規了」、「男的帥，女的美」、「珍惜另一半，老婆比什麼都珍貴重要，要一直幸福快樂喔！」

去年8月連千毅愛妻石帕玉，因一雙黑絲襪互槓，婚姻岌岌可危，後來連千毅宣稱解開誤會，決定繼續一起過日子，並不時曬出同框照，不過今年3月宣布大手筆送老婆超過百萬的名車，跟分享家庭出遊日常的貼文，卻都沒見到老婆的身影，引來網友議論，他才在留言處曬出合照，卻被抓包是去年合照，但後來慶祝他的生日時，老婆跟2名兒子都有到場，以一家四口的幸福同框照，破除婚變謠言。