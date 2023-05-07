女駕駛逆向，導致現場百輛車卡死動彈不得。(圖／bilibili)

馬路三寶無所不在！大陸一名汽車女駕駛，疑似不耐久候，逆向超車，結果造成馬路堵死，女駕駛不但不願讓路，還嗆「有種砸我車」，下一刻就遭到毆打，送醫住院。

綜合陸媒報導，事件發生在江蘇某處風景區，女駕駛當時正在排隊入園區，但似乎是等太久失去耐心，決定逆向超車，導致要離開的車輛無法前進，就這樣數百輛車因為女駕駛動彈不得。

女駕駛堅持不讓，坐回車上滑手機，遭多名車主拉下車圍毆，醒來時發現自己在醫院。(圖／bilibili)

隨後女駕駛與其他車主發生爭執，不少人大罵「因為妳一個人，幾百輛車子卡在這」，但她堅持不讓，反要求現場車輛讓道給她，稱「怪我囉，你們要是讓我大家早就過了，不用擠在這裡」，揚言自己絕不會移動，面對其他人好言相勸，更是反嗆「有本事你就砸了我車啊」，甚至一度拍掉拍攝者的手機。

爭吵一段時間後，女駕駛索性回到車上滑手機，現場車主們看到這一幕，當場理智斷線，直接破門把女駕駛拉下來圍毆，最終女駕駛醒來的時候發現自己在醫院，全身多處挫傷，脖子也因傷無法移動。

女駕駛抱怨，路上並沒有明確標線，不能說自己逆向，雖然她當時有些激動，但不應該受到如此對待，表示自己出院後會提告，要毆打的人負起責任，家屬也憤恨不平，認為女兒不該受到如此待遇，然而卻沒有人同情她，大陸網友們更是狂酸：「真的是活該」、「怎麼沒把她打死」、「打的好啊」、「臉都不要了這是」、「放心，現場的人都會說沒人動手，是妳自己摔的」。