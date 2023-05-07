24歲的澳洲交換生肖雷(Alex Shorey)因老鼠藥中毒被送加護病房，一度病危，情況好轉後搭乘醫療專機返國繼續治療，本人也親自拍片感謝所有幫助他的人，父親則表示，兒子情況好轉中，但仍有很長的路要走。

《ABC News》報導指出，肖雷在亞歷山卓公主醫院病床上拍攝了一段短片，感謝所有幫助他回到澳洲的人們，但透過影片可以看到，肖雷身體仍然非常虛弱，醫師則表示，肖雷體內毒素濃度非常高。

Alex Shorey speaks in video from Brisbane hospital bed after ingesting rat poison in Taiwan https://t.co/g8kAdBx0CS — ABC News (@abcnews) May 6, 2023

父親史蒂芬(Stephen Shorey)表示，肖雷情況正逐漸好轉，相信這次轉院治療救了兒子的命，但距離完全康復仍有很長一段路要走，目前除了中毒，還有左肺塌陷、心包膜積水等症狀。他說，知道台灣警方正密切關注兒子病況，同時逮捕一名女性嫌疑人，但不願對此作評論，以免干擾警方辦案，但仍希望早日聽到調查結果。

肖雷誤食老鼠藥，檢警調查發現45歲的台籍女性友人涉有重嫌，偵訊中說詞反覆，先表示自己喪夫，所以準備毒果汁想輕生，卻沒有婚姻紀錄，後又改口稱準備了兩瓶老鼠藥果汁，但自己喝下去沒事，所以以為肖雷也不會有事，沒有立即制止，對此警方持保留態度，不排除朝殺人未遂方向偵辦。

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