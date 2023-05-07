法新社報導，瓦格納（Wagner Group）戰士帶頭發動了俄羅斯對巴赫姆特（Bakhmut）長達數月的艱苦進攻，並幾乎在俄烏戰爭中最長且最血腥的戰鬥中佔領這座城市。與此同時，瓦格納領袖普里格津（Yevgeny Prigozhin）和俄軍之間的矛盾也浮出水面。

瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）在發給俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）的一封信中說，「我要求你在5月10日0時前發布作戰命令，將瓦格納部隊在巴赫姆特及其周邊地區的陣地轉移給阿赫馬特營（Akhmat battalion）的部隊」。

阿赫馬特營是指強人卡狄羅夫指揮下的部隊。在過去15年裡，卡狄羅夫一直統治車臣共和國。

在昨天一系列措辭嚴厲的影片中，普里格津批評蕭依古和俄國參謀總長（Valery Gerasimov）應對烏克蘭境內「數萬」俄羅斯士兵的傷亡負責。

他說，「他們的不專業正毀掉成千上萬俄羅斯人，這是不可原諒的。」

普里格津說，由於「彈藥荒」，他的戰士將被迫撤出，且俄國國防部自去年10月以來只交付了所需彈藥的32%。

卡狄羅夫此後在Telegram發文稱，他的部隊已「準備好」朝巴赫姆特出發。

他說，「士兵們處於戒備狀態，正在等待命令。」（譯者：施施）1120507