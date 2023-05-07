英國軍方原規劃出動陸、海、空三軍總計近70架飛機自東岸起飛，部分路線途經北海上空，接著往南朝倫敦方向挺進，在下午2時30分左右飛越白金漢宮、向站在陽台上的查爾斯三世（King Charles III）與王后卡蜜拉（Camilla）等王室成員致敬，達到活動高潮，但最後被迫刪除高速軍用運輸機「使節」（Envoy IV CC1）、F-35B閃電II（F-35B Lightning II）匿蹤戰鬥機等備受期待的項目。

下午約1時左右，皇家空軍即預告，空中分列式恐受天候影響。除了空中表演，上街頭觀賞慶典遊行的人潮規模也可能受到天候影響。除了白金漢宮周邊仍有高人氣，倫敦市區遊行沿線民眾明顯較去年女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）國喪期間少，甚至可僅達去年的1/3至1/2。部份民眾選擇在酒吧慶祝、觀賞直播。

不過，當查爾斯三世、卡蜜拉及其他王室成員的馬車通過，不少民眾仍熱情歡呼；當在西敏寺（Westminster Abbey）的加冕儀式告一段落、響起國歌「天佑吾王」（God Save the King），部分民眾也高聲應和，這似乎給濕冷的空氣帶來一些溫暖。

加冕典禮透過廣播系統直播，在街上等待的民眾可全程聆聽。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）今天在倫敦市中心逮捕超過50名民眾，原因包括涉嫌擾亂安寧、妨害公眾、構成刑事損害。

英國知名共和制倡議團體「共和國」（Republic）表示，該組織執行長史密斯（Graham Smith）連同數名主要幹部也被捕，抗議標語「不是我的國王」（Not My King）遭到沒收。他們指控警方違背反君主抗議活動可照常進行的承諾。（編輯：施施）1120507