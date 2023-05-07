許多人年年花大錢上醫美診所「修修臉」，就為了讓臉蛋維持年輕線條。然而不論是肉毒桿菌、注入填充物或直接挨刀，都是所費不貲的「遮齡」手段，況且也有副作用與一定風險存在。英國一名家庭醫師分享5種不必挨刀整容就能有效保持外貌年輕的祕訣，其中還有不花一毛錢的好招。

《每日郵報》報導，英國中部城市萊斯特（Leicester）開業全科醫師墨拉（Asiya Maula）說，接受整容外科手術有一定風險與副作用，例如感染、疼痛、留下疤痕。她把自身使用的5種延緩老化的好方法分享給大家，不僅有效也可免於承受副作用，還能省下不少開銷：

每天早晚做一次臉部瑜珈運動，有助促進臉部血液循環。（示意圖／Shutterstock）

◆臉部瑜珈：瑜珈有助於放鬆，也能鍛鍊肌肉、促進血液流動。針對臉部設計的瑜珈動作另可收回春之效。墨拉醫師說，運動臉部各處肌肉可讓臉蛋線條更緊實飽滿，因為臉部瑜珈會刺激臉部血液循環，這有助於產生能支撐皮膚與組織的膠原蛋白。

專家建議，初次體驗此法者，每天可做2次臉部瑜珈，早上醒來、晚上睡前各一次，每次僅需5分鐘。首先要快速暖身，像打呵欠一樣張開下巴，在不抬頭的情況下讓眼睛往上看向天花板，維持10秒鐘，重複幾次即可。接著，選擇3到4種臉部瑜珈姿勢，每一種維持30秒。

高壓氧治療藉由提供人體純氧達到促進膠原蛋白增生、修復受損細胞的效果。（示意圖／Shutterstock）

◆高壓氧治療：墨拉指出，這也是一種讓肌膚回春的法子。平時呼吸的空氣，氧氣只佔20%，高壓氧治療（HBOT）則是讓人躺在艙室吸收純氧。純氧可促進膠原蛋白增生，藉此減少細紋與皺紋。

除了美容效果，此法也能提升專注力與記憶力，並促進循環以收淡斑、改善皮膚鬆弛與皺紋的情況，對於膠原蛋白結構、細胞損傷也會有不錯的效果，讓肌膚更有彈性。也就是說，年輕外貌可透過高壓氧維持更久。

曬太陽可讓人體自然合成維生素D。（示意圖／Shutterstock）

◆曬曬太陽：晴天讓人心情愉悅，不過陽光其實也有助於遠離皺紋，因為曬太陽能讓人體自然生成維生素D，這是維持骨骼、牙齒、肌肉健康的要素。維生素D對於免疫系統、減少發炎也扮演要角，藉此延緩老化過程。

墨拉說，陽光還有助於抒解壓力，壓力與老化症狀有關，例如高血壓、心臟疾病、認知衰退。不過，千萬別忽略防曬，過度暴露於紫外線之中會損害皮膚細胞的DNA而增加皮膚癌發生率，或導致皮膚提早老化。

近年西方人也時興臉部針灸。（示意圖／Shutterstock）

◆臉部針灸：源於中國傳統醫學的針灸，近年逐漸為西方人接受，甚至成為取代注射填充物的熱門美容法。針灸用的針很細，插入皮膚之後會造成微小的創傷，觸發纖維母細胞在創傷部位以膠原蛋白產生修復作用。這種方法可讓鬆弛的肌肉緊實、拉提，變得比較飽滿。

墨拉說，一開始做至少6次療程，就能感受到回春效果。

睡眠充足能保持良好氣色，也能延緩細胞老化。（示意圖／Shutterstock）

◆睡眠充足：美容覺是讓自己保持年輕外貌的關鍵。暫時出現的黑眼圈、腫脹的眼皮、蒼白的氣色，都是睡眠不足的典型症狀，已有多項研究指出，睡眠不足會讓人顯老。

2013年美國一項研究檢查60名年齡30歲至50歲的女性，受測者若是睡眠不足，更容易產生細紋，膚色也不均勻。2017年刊載於《皇家學會開放科學》（Royal Society Open Science）的睡眠實驗報告指出，晚上睡不好，隔天早上起來以後，個人魅力會有所減損。

除了關乎容貌，2015年美國加州大學的一項研究顯示，睡眠不足也會讓身體的細胞更快老化。