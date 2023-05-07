加拿大亞伯達省（Alberta）省長史密斯（Danielle Smith）今天宣布，因出現規模「前所未見」的野火，當地數萬名居民被迫撤離家園。
路透社報導，截至當地時間今天上午9時30分，共有2萬4511名居民被迫撤離家園。亞伯達省目前共有103處野火，覆蓋面積達到12萬1909公頃。
史密斯說，「亞伯達省的大部分地區都經歷了一個炎熱乾燥的春季，且因為有許多引火物，只需要一點火花就能點燃真正可怕的野火。這些情況造成本省現在面臨的前所未見狀況。」
自昨天上午11時以來，已發生45起新火災。昨天亞伯達省有5200名居民被下令疏散。
史密斯說，「就我記憶所及，我從來沒在野火季節看過這麼多個社區同時疏散。」
她宣布，已預留15億加幣作為緊急基金，並將在今天稍晚就是否宣布全省進入緊急狀態做出決定。
當地的一名野火專家表示，「在這個季節的初期，就看到這麼多火災活動，這是非常不尋常的。」
亞伯達省居民預定於5月29日前往投票站，選舉新的地方政府。史密斯說，選舉將按計畫舉行。（譯者：施施）1120507
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