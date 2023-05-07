星宇航空JX800的台北-東京航班於台北時間昨(6日)上午8時44分起飛，原預訂於日本時間中午12時45分抵達成田機場，但降落時遇到不穩定側風，機長重飛2次仍降不了，決定轉降名古屋機場，直到約晚間8點才順利在成田機場降落，另外2個航班JX801、JX803也因此受到影響。由於成田機場宵禁時間，班機凌晨宣布所有乘客下機，暫時安置機場休息，等今天上午才能起飛返台，星宇並已宣布「全額退費」。

「布萊N 機票達人」臉書發文表示，原定12點45分於成田機場降落的星宇JX800，因為受到成田怪風的關係，遲遲無法順利降落，一度還轉降至名古屋，直到約晚間8點才順利在成田機場降落。這因此導致本來13點45分要於成田機場起飛的JX801不斷的延遲，到後來宣布該航班乘客併入原定16點10分起飛的JX803，但因為一再Delay導致機組人員超時需替換組員，現在原JX801的乘客從中午等到現在，過久的等待已經把旅客的耐心都消磨完了，爆發了幾次乘客大罵機組人員的情形。

「布萊N機票達人」臉書發文，機上乘客小培提供：最新廣播，星宇將提供睡袋跟水給JX803乘客於航廈中過夜。儘管空服員不斷安撫旅客致歉，但「布萊N機票達人」指出，說真的，這次星宇的危機處理真的有很大的改進空間。

網友留言指出：「這公司還是再觀望一陣子好了，併班是常有的但併到結果機場宵禁時間開始無法起飛，這還是第一次看到。網友說，各機場宵禁時間都是固定的早就公佈了，宵禁時間快差不多到了就要果斷放棄起飛改明早幾點了，果斷先安排旅客住宿了，還撐到宵禁時間開始只能把旅客關在機場裡，這公司各單位處理能力有很大的問題，難不成以為成田機場海關會等他們？還是把精英人力都調去美國航線了？」。